ناشد نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت للشؤون الإدارية ـ فرع مصر محمد الطامي، وزير التعليم العالي ووكيل التعليم العالي في الكويت د.حمد العدواني استئناف الدراسات العليا لطلبة الحقوق في جمهورية مصر العربية نظرا لرغبة العديد من الطلبة الكويتيين الدراسين في مصر باستكمال دراساتهم العليا فيها. وأضاف الطامي أن الطلبة يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في الجامعات نفسها التي حصلوا فيها على درجة الليسانس، وأنهم قد ألفوا آلية الدراسة، وأن مستوى التعليم للدراسات العليا لتخصص الحقوق في مصر يعتبر من أفضل المستويات في المنطـقـة، وأن عددا كبيرا من الأجانب يفضلون دارسة هذا التخصص في الجامعـات الـمـصـرية لتميزها في هذا المجال ووجود عدد كبير من المتخصصين فيه.



كما طالب محمد الطامي وزير التربية ووزير التعليم العالي ووكيل وزارة التعليم العالي بالتواصل بشكل رسمي مع المسؤولين في الجامعات المصرية لمعرفة أسباب عدم نجاح عدد كبير من الطلبة الكويتيين الدارسين في درجة الماجستير في جامعة القاهرة، حيث اشتكى مجموعة من الطلبة من عدم تمكنهم من اجتياز الاختبارات رغم أن مستوى الامتحانات كانت في المستوى المقبول.



كما تمنى نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت للشؤون الإدارية ـ فرع مصر محمد الطامي على مسؤولي وزارة التعليم العالي في الكويت إيلاء المزيد من الاهتمام بالطلبة المبتعثين للدراسة في الجامعات المصرية ومتابعة أحوالهم في تلك الجامعات.