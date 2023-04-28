أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بالجولات الميدانية في مناطق المحافظة خلال شهري مارس وأبريل لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام في إطار الارتقاء بمستوى النظافة.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة سعد الخرينج أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، وأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.



وأوضح أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي قد أسفرت عن رفع 264 سيارة مهملة وسكراب وإرسالها إلى موقع حجز السيارات.