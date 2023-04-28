ندى أبوالنصر



انطلقت فعاليات معرض «العطور» 2023 الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية في مشرف بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وإقليمية ووكلاء لأكبر الماركات العالمية، ويستمر حتى التاسع من شهر مايو المقبل في صالات 5 و6 و7.



وقالت المديرة التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بمعرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في بيان صحافي، إن المعرض يعد من المعارض السنوية التي تحرص الشركة على احتضانها، ويقدم كل ما هو جديد في عالم العطور والساعات ومستحضرات التجميل والبخور، ويستقطب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إذ يتم أيضا إطلاق أحدث الموديلات، وسيستضيف تشكيلة من أرقى وأشهر العطور على مستوى العالم، ونهدف من خلاله لتلبية احتياجات فئات متنوعة من محبي وعشاق العطور من كل أنحاء المنطقة. وذكرت الدهيم أن زوار المعرض سيستمتعون بالإطلاع على مجموعة واسعة من المنتجات، حيث تشمل العطور العربية والغربية الفاخرة والعود والطيب والبخور، متوقعة أن يجذب المعرض العديد من الزوار.



وأشارت إلى أن المعرض يتيح للزائرين فرصة للتعرف على الحصيلة الثقافية حول تاريخ صناعة العطور وأبرز وأشهر المكونات العطرية والتعرف على أسعارها فضلا عن استقطابه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وإطلاق أحدث الموديلات كلها تتسابق لطرح منتجاتها المتنوعة، مؤكدة أن المعرض يوفر فرصة فريدة لشركات العطور لعرض منتجاتها وخدماتها لمحترفي الصناعة والمستهلكين على حد سواء. ويعتبر الحدث أحد أهم التجمعات لمصنعي العطور والموزعين وتجار التجزئة في المنطقة، والذي تنتظره كبرى شركات العطور في الكويت.



وتوقعت الدهيم أن يشهد المعرض إقبالا مميزا بتوافد الزوار عليه بنحو أكثر من 250 ألف زائر لاقتناء احتياجاتهم من العطور والبخور والطيب والمسك، فضلا عن اغتنام الفرصة بزيارة المعرض للاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق وعروض جاذبة مميزة من المستلزمات. ويقام المعرض عبر قاعات الشركة 5 و6 و7 بمشاركة دولية أيضا من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ووكلاء لشركات عالمية، وتشمل عدة معروضات منها العطورات الفرنسية والعربية والبخور والطيب ودهن العود ومجموعة مميزة من العطورات الشرقية والغربية وساعات ومواد تجميل وإكسسوارات نسائية ولوازم تجهيز الصالونات. يذكر أن مواعيد زيارة معرضي العطور وأدوات التجميل ستكون على فترتين صباحية من الساعة 10 صباحا إلى 30 :1 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 30: 4 عصرا إلى 10 مساء، أما يوما الخميس والسبت فستكون من الساعة 10 صباحا إلى 11 مساء والجمعة من 4 عصرا إلى 11 مساء.