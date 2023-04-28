أقام رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية خالد جمال الدرباس مأدبة عشاء يوم الثلاثاء على شرف المرشحين لانتخابات الجمعية القادمة والمقررة في 15 مايو المقبل، وذلك حرصا منه على استمرار العمل التعاوني بروح الفريق الواحد، والتي تعطي انعكاسا إيجابيا للمساهمين وأهالي المنطقة، كما يطمح جميع المرشحين لتحقيق تطلعات وآمال المساهمين من خلال تقديم أفضل الخدمات المتنوعة واستمرار جمعية الشامية والشويخ في ريادة الحركة التعاونية كما عهدناها سابقا.



وثمن الدرباس تلبية إخوانه المرشحين والأعضاء الدعوة، والذين بدورهم أثنوا على هذه البادرة الكريمة التي تكرس مفهوم المنافسة الشريفة، مذكرا زملاءه بأن نيل ثقة المساهمين ما هو إلا تكليف وليس تشريفا، ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح.