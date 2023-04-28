البصري: هدفنا الوقاية من اختراقات تستهدف جميع الشرائح العمرية

جميل: مراقبة المواقع المستخدمة من قبل الأبناء تحميهم من المخاطر



منصور السلطان



انطلقت فعاليات حملة «فضاء إلكتروني آمن» بالتنسيق بين وزارة الداخلية وشركة نفط الكويت يوم امس في مجمع الأفنيوز، وتمتد فعاليات الحملة إلى يومين، وتهدف الحملة إلى توعية أولياء الأمور بمخاطر الفضاء السيبراني (شبكة الإنترنت) وكيفية الاستخدام الآمن للشبكة وتطبيقاتها للوقاية من الجرائم الإلكترونية والتصرف الصحيح عند تعرض الأبناء للتنمر الإلكتروني أو تضررهم جراء استخدامهم للشبكة العنكوبتية.



من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة في شركة نفط الكويت محمد البصري أن اهداف الفعالية هي نشر الوعي المجتمعي لدى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الفضاء السيبراني وكيفية الاستخدام الآمن للشبكة والوقاية من أي اختراقات تستهدف الأطفال.



وأكد البصري أن الحل لظاهرة الاختراقات التي تستهدف الأطفال وكبار السن هو المزيد من الحملات التوعوية التي توضح هذه المخاطر وكيفية تجنبها، مضيفا ان شركة نفط الكويت تتبنى كل ما يخدم المجتمع، وأنها وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم البدء بحملة توعوية تحت عنوان «فضاء الكتروني آمن» نوضح من خلالها مخاطر الفضاء السيبراني، وذلك من خلال التواجد في الأسواق الكبيرة وتوزيع البروشورات واللقاءات بين المختصين والمواطنين والمقيمين.



من جانبها، أكدت الرائد سارة جميل من إدارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملة «فضاء الكتروني آمن» هي حملة توعوية مشتركة بين وزارة الداخلية وشركة النفط تهدف الى رفع مستوى الوعي لمستخدمي لشبكة الانترنت ونشر رسائل لأولياء الأمور والأطفال بضرورة معرفة مخاطر شبكة الانترنت وما هي الأفعال المجرمة عن طريق شبكة الانترنت، موضحة ان التركيز خلال الحملة على أولياء الأمور لمراقبة أبنائهم ومعرفة ما يقومون به خلال استخدام شبكة الانترنت والمواقع التي يستخدمونها وذلك لحمايتهم من أي مخاطر.