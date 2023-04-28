«أرامكو» السعودية تتصدر قائمة أكبر 10 شركات منفذة لمشاريع النفط والغاز في المنطقة بـ 41 مليار دولار



محمود عيسى



حلت شركة نفط الكويت في المركز الرابع خليجيا والسادس إقليميا على تصنيف مجلة ميد لمؤسسات الطاقة الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) من حيث حجم مشاريع التنقيب عن النفط والغاز التي يجري تنفيذها والبالغة 2.36 مليار دولار.



وتركز شركة نفط الكويت بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيتها 2040، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق مستوى متميز وعالمي في عمليات الاستكشافات والإنتاج، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية لتعظيم العوائد الاستثمارية.



كما تتضمن استراتيجية الشركة لتعزيز إنتاجها النفطي، تحقيق طاقة إنتاجية مستدامة من النفط الخام، بما في ذلك الإنتاج من المنطقة المقسومة، وذلك لضمان تلبية الطلب الحالي والمستقبلي، علاوة على تحقيق طاقة إنتاجية مستدامة من الغاز الطبيعي غير المصاحب.



ذكرت مجلة «ميد» أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) تقدر بما قيمته 113.6 مليار دولار، وذلك استنادا إلى البيانات التي حصلت عليها «ميد بروجكتس» التي تتبع نشاط المشاريع الإقليمية، حيث تعكف دول المنطقة على زيادة طاقاتها الإنتاجية من النفط والغاز، في ظل سيطرتها على ثلث إنتاج الخام في العالم وحوالي ربع إنتاج الغاز الطبيعي.



وقالت المجلة إن مشاريع التنقيب عن النفط والغاز بمرحلة التنفيذ في دول الشركة الأوسط، تجري وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، ومن المقرر أن يتم تشغيل معظم هذه المشروعات بين العام الحالي وعام 2025، ما يساعد المنطقة على ترسيخ مكانتها كأكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. ومع استمرار اعتماد العالم بشكل كبير على الهيدروكربونات، وعدم تلبية مصادر الطاقة الخضراء لاحتياجات الطاقة العالمية، يرى منتجو النفط والغاز في المنطقة المزيد من الجدارة في الاستثمار في بناء إمكانات التنقيب والإنتاج.



ويدافع قادة صناعة النفط والغاز الإقليميون عن توجههم لزيادة الإنفاق على تعزيز الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز بالقول إن الغرض من هذه الجهود هو لفت انتباه العالم إلى دور الوقود الأحفوري كجسر لتحقيق الانتقال الى الطاقة النظيفة، وكذلك لتبرير برامج الإنفاق الرأسمالي الرئيسي على مشاريع الهيدروكربون.



وبالعودة إلى قائمة أكبر 10 شركات منفذة لمشاريع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، فقد تصدرت شركة أرامكو السعودية القائمة بمشاريع تبلغ قيمتها نحو 41 مليار دولار، وتليها شركة قطر للطاقة بواقع 27.297 مليار دولار، ثم أدنوك الإماراتية وشركة النفط الإيرانية بواقع 9.387 مليارات دولار و8.523 مليارات دولار على التوالي.



ثم تأتي شركة سوناطراك الجزائرية في المركز الخامس ضمن القائمة بواقع 2.731 مليار دولار، في حين حلت عمان والبحرين في المركزين الثامن والتاسع بمشاريع قيمتها 1.432 مليار دولار و1.422 مليار دولار على التوالي، وفي المركز العاشر جاءت شركة غاز الجنوب العراقية بمشاريع قيمتها 423 مليون دولار.