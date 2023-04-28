محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت أعلنت رسميا عن مناقصتي مشروعين وشيكتين تركزان على تحديث البنية التحتية للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد. وفي التفاصيل، قالت المجلة إن الإعلان جاء لدعوة الشركات المعنية لتقديم عطاءات خدمات استشارية لأعمال هندسية أولية وتحديث لمنشأة إزالة الكبريت من غاز الوقود في مصفاة ميناء عبدالله. وقد تم بالفعل تأهيل تسع شركات للمشاركة في تقديم العروض، وهي:



٭ شركة Triune Energy Services (الهند)



٭ ورلي (المملكة المتحدة)



٭ شركة جلف سبيك للتجارة العامة والمقاولات (الكويت)



٭ ILF Consulting Engineers (النمسا)



٭ Asprofos (اليونان)



٭ لارسن اند توبرو (الهند)



٭ تويو للهندسة (اليابان)



٭ إنجنيرز إنديا (الهند)



وقد أوضحت من خلال إعلانها أن القائمة لا تقتصر على الشركات آنفة الذكر، وان بامكان الشركات الاخرى التقدم بطلب التأهل للمناقصتين اذا قدمت طلبها مشفوعا بالمستندات اللازمة إلى لجنة المشتريات العليا التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في غضون 30 يوما من طرح المناقصة.



وكانت اللجنة قد أعلنت ايضا عن مشروع قادم لتحديث منشأة الإنتاج المبكر المعروفة باسم EPF-18.