أنور المضف: البنك يواصل جهوده لتحقيق النمو المستدام.. رغم البيئة التشغيلية غير المواتية

المؤشرات المالية المحققة تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية المتبعة من للبنك

جهاد الحميضي: أنهينا الربع الأول محققين نتائج مالية جيدة.. تؤكد مرونة نموذج أعمال البنك

«المتحد» أحرز تقدماً بخطته الشاملة للتطور الرقمي الهادفة لأتمته منتجاته وخدماته وعملياته



أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، محققا صافي أرباح بلغ 11.9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 11.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 بزيادة بلغت 1.7%، كما حقق البنك إجمالي أرباح تشغيلية في الربع الأول من عام 2023 بلغ 22.8 مليون دينار.



وبلغ إجمالي الأصول 4.7 مليارات دينار في نهاية مارس 2023 (4.7 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2022)، كما حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 18.24% كما في 31 مارس 2023 وهو ما يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية، مما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.



كما حقق البنك عائدا على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.8%، 1% على التوالي في 31 مارس 2023 وبلغت ربحية السهم 5.3 فلوس كما في 31 مارس 2023 (5.2 فلوس في 31 مارس 2022).



وبلغ إجمالي الأصول 4.7 مليارات دينار في نهاية مارس 2023 (4.7 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2022). كما حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 18.24% كما في 31 مارس 2023 وهو ما يتخطى المستوى الذي تتطلبه الجهات الرقابية، مما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.



كما حقق البنك عائدا على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.8%، 1% على التوالي في 31 مارس 2023 وبلغت ربحية السهم 5.3 فلوس كما في 31 مارس 2023 (5.2 فلوس في 31 مارس 2022).



نمو مستدام



وتعليقا على النتائج المالية للربع الأول من العام 2023، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د. أنور المضف: «لقد شهد الربع الأول من 2023 العديد من التحديات، حيث يعمل الاقتصاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مع تزايد مخاطر الركود في عام 2023 والانكماش المحتمل في الائتمان الناجم عن الأزمة المصرفية الأخيرة التي مر بها بنكا سيلكون فالي وكريدي سويس. وعلى الرغم من هذه البيئة التشغيلية غير المواتية يواصل البنك الأهلي المتحد جهوده بحذر للنمو المستدام».



وفي هذا الإطار، فإن المؤشرات المالية التي حققها البنك تؤكد «كفاءة ومرونة» السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالسوق المصرفي الكويتي والاستفادة من الفرص المتاحة بها، كما تعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في الكويت، وقوة الاقتصاد الكويتي بشكل عام.



وأكد أن البنك الأهلي المتحد قد نجح في إنهاء الربع الأول من السنة المالية 2023 بنتائج جيدة وذلك بفضل إستراتيجية عملنا المرنة، وما نستند إليه من أسس مالية صلبة واستراتيجية حصيفة.



رحلة الاستدامة



وأشار المضف إلى التزام البنك بمواصلة التقدم من خلال خطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، ويشمل ذلك الحفاظ على مكانة مالية قوية ومواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية عمله، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق قواعد راسخة للحوكمة.



كما واصل البنك جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع في ظل هذه الظروف من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.



كما أكد على التزام البنك الأهلي المتحد بتدعيم استراتيجية مخاطر ترتبط بالاستراتيجية المتكاملة للبنك وتنظمها حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن سير أعمال البنك وفقا لنزعة المخاطر المعتمدة مع التأكيد على استقلالية كل من التدقيق الداخلي والخارجي.



نتائج جيدة



وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك في الربع الأول، أوضحت الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: «لقد أنهينا الربع الأول من العام 2023، محققين نتائج مالية جيدة. وأكدت مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف وما يحظى به من مكانة فريدة بين عملائه ومساهميه بفضل تاريخه العريق وقدرته الفائقة على الاستمرار وتخطي الصعاب كان لها الفضل الاكبر في ما يحققه البنك من نمو مستدام».



وأضافت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده في تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة لدعم عملائه والتعامل مع تطلعاتهم كأولوية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية بما يتماشى مع تطلعات عملاء البنك الكرام، لنكون دائما البنك المفضل لهم والذي يتميز بمكانته الفريدة في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية بمعدلات أرباح تنافسية.



التطور الرقمي



وقالت الحميضي: لقد أحرز البنك الأهلي المتحد تقدما في خطته الشاملة للتطور الرقمي التي تهدف إلى أتمتة منتجات البنك وخدماته وعملياته، وذلك بالاعتماد على بنية تحتية وخبرات فنية تتميز بالمعرفة والإبداع، ومازال البنك مستمرا في تطوير عمله من خلال بيئة تكنولوجيا فائقة الجودة مع التركيز على مواكبة التطور السريع والمتنامي في مجال الثورة الرقمية.



وأشارت الحميضي إلى أن البنك الأهلي المتحد يواصل مساعيه لجذب أفضل الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال.



وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده للحفاظ على أعلى مستويات حوكمة الشركات وحوكمة المخاطر مع الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية وتحقيق أقصى عوائد للمساهمين على أساس مستدام، كما نفذ بنجاح نظام إدارة السلامة والبيئة بما يتيح له تحديد المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي على المجتمع والبيئة أو تنتهك معايير الأداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أو القوانين البيئية الوطنية.



وأعربت الحميضي عن جزيل الشكر والتقدير لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على ما يبذلونه من جهود لدعم الجهاز المصرفي، كما خصت بالشكر مجلس إدارة البنك ومساهميه، كما أعربت عن شكرها لفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة عملاء البنك بما يليق بالمكانة الفريدة التي يحظي بها البنك الأهلي المتحد.



شكر وتقدير



توجه د.أنور المضف بالشكر لمساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، كما توجه بالشكر لعملاء البنك الكرام لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية بما لها من قدرة ومرونة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وأعرب عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه على ما أظهروه من إخلاص وتفان في العمل، مؤكدا على اعتزاز البنك الأهلي المتحد بثروته البشرية التي يعتبرها الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح البنك وتقدمه.



وتقدم المضف بالشكر إلى جميع العاملين في بنك الكويت المركزي، وعلى رأسهم محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، كما توجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت لدورها الإيجابي في مساندة البنك الأهلي المتحد.