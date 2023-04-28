ستطلق «هواوي» قريبا سماعات FreeBuds 5 وتأتي معظم سماعات الأذن الاستريو اللاسلكية الحقيقية مع تصميم داخل الأذن يوفر إلغاء ضوضاء رائعا وحكما. كما أنها تجلس بشكل أفضل داخل قنوات أذن المستخدمين، لذلك عندما نقارنها بسماعة أذن ذات تصميم مفتوح، فإنها تظهر أن هذا النوع الآخر لا يزال يتمتع بحافته. أحد الأسباب الرئيسية لاختيار سماعات الأذن المفتوحة هو أنه لا يحب الجميع إدخال طرف في قناة أذنهم. أيضا بسبب تجربتهم المريحة. علاوة على ذلك، فإن سماعات الأذن المفتوحة تأتي بتقنيات مثل إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) حيث إن بعضها توفر بالفعل ميزات إلغاء الضوضاء النشطة التي عادة ما تكون موجودة فقط في سماعات الأذن المتطورة.



ويتميز تصميم السماعات الجديدة بمنحنيات سلسة لملاءمة أمثل لتشعر بالراحة عند ارتدائها، ولتقدم تجربة صوتية لا مثيل لها.



وتم تجهيز سماعات FreeBuds 5 بمحرك ديناميكي مغناطيسي فائق التشغيل مدعوم بمغناطيس مزدوج الحلقة، وقطر 11 مم، لتوفير نغمات جهير متصاعدة، مع أداء صوتي قوي، وسعات كبيرة، واستجابة عابرة ممتازة. تتبنى سماعات FreeBuds 5 تقنية توربو صوتية مبتكرة، والتي تتضمن ثقبا في وسط وحدة السماعة للسماح بتدفق هواء أكبر.



وتدعم سماعات FreeBuds 5 الشحن السريع 5C وتعتمد حل شحن مباشر جديد تماما، مع كفاءة شحن أعلى، يمكن شحن سماعات الأذن بالكامل خلال 20 دقيقة. يمكن أن يدعم الشحن لمدة 5 دقائق ما يصل إلى ساعتين من تشغيل الموسيقى. ومع علبة الشحن، سيحصل المستخدمون على إجمالي 30 ساعة من وقت التشغيل.