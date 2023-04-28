دلال العياف



انضم الفنان العراقي الشاب مهند المرسومي إلى شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات من خلال عقد إنتاج مدته خمس سنوات، يتم خلالها إنتاج أعمال غنائية صوتية ومصورة، وذلك بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي لـ «روتانا» سالم الهندي، حيث تم توقيع العقد مع المكتب الرئيسي في العاصمة السعودية (الرياض)، بمتابعة مدير إدارة الفنون في «روتانا» ذياب متعب.



وقام المرسومي خلال الفترة الماضية وبعد توقيع العقد بالعمل المكثف في استوديوهات الصوت من أجل تنفيذ مجموعة من الأغنيات التي سترى النور خلال الفترة المقبلة من إنتاج وتوزيع «روتانا»، حيث قام بتسليمها الى مكاتب الشركة في مدينة دبي بالإمارات خلال زيارته الأخيرة في شهر رمضان المبارك.



وحول ذلك، كشف مهند أنه سعيد جدا بثقة الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» سالم الهندي وفريق عمله الكبير المحترف بصوته وإمكاناته الغنائية، متطلعا لأن يلاقي هذا التعاون النجاح المنتظر من جميع الأطراف، وقال: حضّرنا أعمالا جديدة متنوعة ومتميزة، وقمت بتصوير إحدى هذه الأغنيات التي ستطرح ضمن «ميني ألبوم» متضمنا ثلاث أو أربع أغنيات، حسب ما تراه الشركة مناسبا لعملية التسويق والتوزيع.



هذا، ويعد مهند المرسومي من المطربين العراقيين الشباب، الذين قدموا أعمالا غنائية نالت استحسان الجمهور في العراق والخليج والوطن العربي، فقد وهبه الله صوتا مميزا وأسلوبا غنائيا يحمل إحساسا مرهفا، وهو من المطربين الذين يعزفون على بعض الآلات الموسيقية، خاصة آلة العود التي يعشق العزف عليها دائما، إلى جانب خوضه لعدد من التجارب الإعلامية من خلال تقديم بعض البرامج على قنوات عراقية وعربية.