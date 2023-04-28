مفرح الشمري



«الحمد لله حالتي مستقرة ونشكر كل من سأل عني»، بهذه الكلمات طمأن الفنان القدير عبدالإمام عبدالله جمهوره عن حالته الصحية وذلك من خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء».



وقال: الحمدالله أنا بخير وحالتي الصحية مستقرة بعد العارض الصحي الذي ألم فيني وتم نقلي الى أحد المستشفيات الخاصة، شاكرا كل من سأل عنه، متمنيا للجميع الصحة والعافية وان يبعد عنهم كل مكروه.



ووجه عبدالله شكرا خاصا الى اطباء المستشفى الذين لم يقصروا معه في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسرعة العلاج، مشيرا الى انه سيخرج من المستشفى بعد أيام وذلك تنفيذا لأوامر الاطباء للاطمئنان على حالته اكثر.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للفنان القدير عبدالإمام عبدالله «بوطلال» وعودته لمزاولة نشاطه الفني..



أجر وعافية يا بوطلال.