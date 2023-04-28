يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد من تونس بنتيجة 23-16 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس في إطار منافسات المجموعة الثانية في بطولة البحر الأبيض الودية، كما خسر في مباراته الثانية التي أقيمت في اليوم نفسه من منتخب إيطاليا بنتيجة 20-18.



وتأتي المشاركة في البطولة ضمن مرحلة إعداد الأزرق الناشئ للاستحقاقات المقبلة ممثلة في التصفيات الآسيوية لنهائيات كأس العالم (بطولة آسيا للناشئين).



وكان مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس قد أكد أن إعداد المنتخب هو الهدف الأول للجهازين الإداري والفني والوصول بهم إلى أفضل حالات الجاهزية، مضيفا أن المنتخب يضم مواهب تحتاج إلى الصقل والاحتكاك الخارجي، وبطولة البحر الأبيض فرصة ممتازة لإعداد اللاعبين وتزويدهم بالخبرات الميدانية.