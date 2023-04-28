مبارك الخالدي



وقع اختيار الاتحاد الأفغاني لكرة القدم على مدربنا الوطني عبدالله الشلاحي المطيري لقيادة المنتخب الأفغاني في مشاركاته الدولية للمرحلة المقبلة. وأعلن الشلاحي عبر حاسبه على «تويتر» عن توليه مهمة تدريب منتخب أفغانستان الأول في مغامرة آسيوية جديدة له، معتبرا اختياره لهذه المهمة «من التحديات والأهداف جديدة».



ويعتبر الشلاحي أول مدرب كويتي يحترف تدريب كرة القدم بالخارج، وثالث مدرب من دول مجلس التعاون يدرب منتخبا آسيويا غير عربي في بطولات رسمية، وهو حاصل على عدة شهادات تدريبية معتمدة من الاتحادين القطري والآسيوي من بينها شهادة التدريب (A) في 2019 وشهادة البرو في 2020 وشهادة المحاضرين في 2020. وعمل الشلاحي في بداياته مساعدا للمدرب في نادي كاظمة والتضامن لفئة الأشبال، ثم عمل مدربا لفرق الأشبال بأندية القادسية والشباب والصليبخات، ثم خرج للعمل مع نادي رضوى السعودي بصفته مديرا فنيا للفريقين الأول والناشئين، ثم مدربا لنادي قرية العليا السعودي، ثم مدربا لفريق الشحانية القطري (تحت 23 سنة)، ثم انتقل لتدريب منتخب قيرغيرستان للناشئين وحقق ثاني أفضل نتيجة في تاريخهم، ما أهله للعمل كمساعد للمدرب في المنتخب الأول لقيرغيرستان والصعود معهم إلى كأس آسيا لأول مرة في تاريخهم، فيما كانت تجربته الأخيرة مع منتخب نيبال والذي قاده فيها للدور الثالث من تصفيات كأس آسيا في إنجاز غير مسبوق، كما حقق بعض الإنجازات للكرة النيبالية منها صعود منتخبها ولأول مرة إلى نهائي جنوب آسيا 2021.



وقد تم تكريم الشلاحي في نيبال كأفضل مدرب بجائزة مقدمة من رابطة الصحافيين، كما فاز بتكريم آخر هناك بحصوله على جائزة الأفضل في نيبال.