يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي برقان محمد العزب، أن مسألة تجديد عقده مع «الذهبي» لموسم آخر لم يتم البت فيها حتى الآن، وذلك انتظارا لانتهاء مباريات الموسم الحالي، والتي خرج منها الفريق خالي الوفاض بعدما فقد فرصة الصعود لدوري «زين» الممتاز في وقت مبكر.



وقال العزب إنه يتمنى الاستمرار مع برقان لكنه أجل حسم هذه المسألة حتى نهاية مباراة اليرموك، التي انتهت بخسارة برقان 0-1 ضمن الجولة الـ18 من دوري «زين» للدرجة الأولى، وذلك للبدء في المفاوضات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماع موسع مع إدارة النادي للبت في مسألة البقاء على رأس الإدارة الفنية من عدمها.



وبين العزب أن «الذهبي» عانى هذا الموسم من إصابة 4 لاعبين بالرباط الصليبي، وهذا يعود إلى تواضع أرضيات ملاعب التدريب أو المباريات، متمنيا أن يكون هناك حل لهذه المسألة، وذلك من أجل تطوير الفرق بشكل عام.