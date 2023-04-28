هادي العنزي



حصد أبطال الكويت 5 ميداليات متنوعة في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا الرابعة لألعاب القوى للرجال والسيدات، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة حتى 29 الجاري.



وجاءت أولى الميداليات الذهبية بواسطة يعقوب اليوحة الذي ظفر بذهبية 110 متر حواجز بعد تسجيله رقما جديدا في منافسات غرب آسيا بزمن قدره 13.67ث للبطل، وحصدت البطلة مضاوي الشمري أولى الميداليات الذهبية للسيدات بعد فوزها بسباق 100 متر عدو، بزمن 11:30، وهو ما يؤهلها مباشرة للمشاركة في نهائيات الألعاب الآسيوية التي ستقام في سبتمبر المقبل في الصين، ليتوجها بالذهب رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى سيار العنزي. وجاءت الميدالية الذهبية الثانية لمضاوي المشري بعد فوزها في سباق 400x4 متر تتابع مختلط رفقة جاسم الماص وأمل الرومي ومحمد فراس، فيما حصد عبدالرحمن العازمي الميدالية الفضية بمسابقة رمي الرمح، وتمكنت الرامية شيخه الصقهان من الفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة، ليضع الأبطال اسم الكويت في صدارة مبكرة للترتيب العام للبطولة.