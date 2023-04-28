غادر البلاد متوجها إلى تايلند المنتخب الوطني للتجديف، وذلك للمشاركة في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للتجديف في مدينة باتايا التايلندية وبمشاركة آسيوية واسعة، حيث يضم الوفد 5 لاعبين ولاعبات هم: محمد محمود السبتي وعبدالرحمن فرج الفضل وأحمد علي العميري وسعاد بدر الفقعان وسيفتلانا تاتارينوفا.



وأشار رئيس لجنة الشراع والتجديف والكايت بورد في النادي البحري أحمد الفيلكاوي إلى أن مشاركة المنتخب جاءت في اللحظات الأخيرة، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ومجلس إدارة النادي، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية هذه المشاركة في ظل ما يتمتع به لاعبو المنتخب من إمكانات وفي قدرتهم على تمثيل وطنهم الكويت خير تمثيل.



وقد سبق للمنتخب أن شارك في البطولة الأولى التي أقيمت قبل فترة كورونا وفي سبتمبر 2019 وحقق من خلالها برونزية المركز الثالث في فئة الزوجي (مكس) من خلال اللاعبين عبدالرحمن الفضل وسيفتلانا، وبرونزية المركز الثالث في فئة الرباعي (مكس) من خلال اللاعبين محمد السبتي وأبرار أحمد وعبدالرحمن الفضل وسيفتلانا، وقائد الدفة محمد سعود بوربيع.