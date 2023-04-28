حرص الفنان تامر حسني على الرد على ما أثارته زوجته بسمة بوسيل عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام) بشأن طلاقها رسميا أمس منه.



وكتبت بسمة على صفحتها الشخصية عبر «إستوري»: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق.. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني وربنا يكتبلك ويكتبلي كل خير أمين يارب».



وأعاد تامر حسني أستوري بسمة بوسيل عبر صفحته الشخصية وعلق عليها قائلا: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الازواج في كل حالته سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة 12 عاما مش هينه، ربنا يكتبلك كل خير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله».