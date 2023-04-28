

بيروت: استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين على رأس وفد من المجلس ضم: عامر شاهين، جورج شمالي، د.محمد غزيل ومارون نجار الذي هنأه بحلول عيد الفطر السعيد، وجرى عرض نشاطات المجلس وبرامجه المستقبلية والشؤون اللبنانية والعربية.



وشدد الشيخ الخطيب على ضرورة تمتين العلاقات العربية -الإسلامية وتفعيل التعاون المشترك بين الدول العربية والإسلامية، ولاسيما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما فيه مصلحة الشعبين والدولتين، مما يحتم تطويرها انطلاقا من روح الاخوة الايمانية، مجددا مباركته للاتفاق السعودي ـ الإيراني آملا أن يفتح آفاق التعاون على مختلف المستويات، فالتضامن والتعاون العربي والإسلامي كشرط أساس لنهوض الأمة وتحصين منعتها.



وأكد على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات السعودية ـ اللبنانية التي تتسم بالاخوية، والمطلوب اليوم السعي الى تطويرها وترسيخها على مختلف المستويات خدمة للدولتين والشعبين الشقيقين.



وبعد اللقاء، قال الأمين: كانت مناسبة لنستمع لمقاربته للأوضاع في لبنان وعلاقات لبنان العربية والذي يحرص عليها بأوقات الازمات. وأكد ايضا على وحدة العائلة اللبنانية ووحدة الاغتراب اللبناني، ونحن بدورنا أكدنا أن الجاليات اللبنانية في الخارج وتحديدا في المملكة العربية السعودية هي بهذه الروحية، وكان هناك توافق في الأجواء المريحة التي حصلت حديثا ويجب ان تكون هناك مواكبة من لبنان وعدم غياب لنستطيع أن نستفيد من هذه اللحظة ولا نضيع الفرصة، لنعيد صياغة السلطة اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لديها القدرة على التعاطي مع الملفات والأزمات الموجودة وتقدم نفسها واحدة من الحكومات الموجودة في المنطقة وتتفاعل مع أقرانها.