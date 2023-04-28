مازالت المعارك محتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أكثر من موقع داخل مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم، أم درمان، والخرطوم بحري.



وتعد الخرطوم مقرا لأهم المراكز الاستراتيجية في البلاد، باحتوائها على أكبر المطارات الدولية المدنية والعسكرية وقيادة القوات المسلحة والقصر الرئاسي وسفارات أجنبية.



ووفقا لبيانات طرفي الصراع المسلح وشهود العيان، فإن هناك عدة مواقع تتمركز فيها قوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني:



٭ محيط القصر الرئاسي: مازالت قوات الدعم السريع تسيطر على محيط القصر الرئاسي عبر قوات سبق أن كلفت بحماية القصر منذ عدة سنوات بالاشتراك مع الجيش السوداني.



ولليوم الثالث عشر على التوالي، شهد وسط الخرطوم استمرارا للاشتباكات المتقطعة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة، وتعد المنطقة الأكثر أهمية وحيوية، إذ تتركز حولها الوزارات والمرافق الحكومية السيادية.



٭ منطقة المطار الدولي: يعد مطار الخرطوم الدولي أحد المواقع الاستراتيجية التي لم تحسم فيها المعركة تماما لصالح أحد طرفي القتال في السودان.



وتؤكد بيانات الجيش السوداني أن «فرق القناصة» التابعة لقوات «الدعم السريع» مازالت «مستمرة في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني».



٭ محيط مقر القيادة العامة للجيش: كانت منطقة القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بداية الانطلاق للاشتباكات الأولى بين الجيش و«الدعم السريع»، ففيها «بيت الضيافة» الذي يعد مقرا سكنيا لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وتعرض لهجوم عنيف من قوات «الدعم السريع» صباح 15 الجاري.



٭ المختبر المركزي بالخرطوم: تسيطر قوات «الدعم السريع» على المنطقة التي يقع فيها «المعمل القومي للصحة العامة» وهو المختبر الذي حذرت منظمة الصحة العالمية، من تحوله إلى «خطر بيولوجي كبير» إثر سيطرة مقاتلي «القوات» عليه.



٭ مقر قيادة قوات الاحتياط: في وسط الخرطوم، أعلنت قوات «الدعم السريع»، في بيان مصور نشرته الخميس، سيطرتها على مقر «قيادة قوات الاحتياط»، وكان المكان سابقا يتبع لقوات «الدفاع الشعبي» شبه العسكرية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق عمر البشير.



٭ محيط منطقة قري ومصفاة البترول: وفي مدينة بحري شمال شرقي العاصمة الخرطوم تنتشر قوات الدعم السريع في مناطق متناثرة في محيط مصفاة الجيلي للمواد البترولية، ووفق شهود عيان حاولت هذه القوات مؤخرا الوصول إليها إلا أن الجيش السوداني منعها من ذلك.



كما تتوزع أيضا مجاميع سياراتها العسكرية المتحركة على شوارع أحياء شمال مدينة بحري مثل: شرق النيل، سوبا شرق، الدروشاب، العيلفون، وصولا إلى منطقة «قري الحرة» الواقعة غربي مصفاة الجيلي للبترول.



٭ محطة مياه مدينة بحري: تسيطر قوات «الدعم السريع» على محطة المياه الرئيسية في الخرطوم بحري شمال شرقي العاصمة منذ انطلاق الاشتباكات بين الطرفين، وهو الأمر الذي أدى لتضرر المحطة وانقطاع المياه حتى اللحظة عن أحياء واسعة من المدينة.