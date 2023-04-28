دارين العلي



تتحضر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإجراء تدوير موسع بين المديرين ورؤساء الأقسام والمراقبين في مختلف القطاعات بالوزارة ضمن الاستراتيجية الخاصة بترتيب البيت الداخلي عبر ضخ الدماء داخل تلك القطاعات والدفع بعجلة الإنجاز والتنمية.



وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة، أن التدوير سيطول عددا كبيرا من المناصب في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه سيكون لصالح الموظفين في المقام الأول ولخدمة الوزارة.



وأوضحت المصادر، انه تم إعداد كشوف مبدئية بالأسماء الخاصة بالتدوير قبل إرسالها الى مراقب ديوان الخدمة لإبداء الملاحظات بهدف التأكد من مناسبة مواصفات الوظيفة مع البيانات المهنية والفنية والإدارية للمدورين.



ولفتت المصادر الى انه عقب الانتهاء من تلك الدراسة سيتم رفع الكشوف إلى وكيلة الوزارة م.مها العسعوسي، ومن ثم إلى الوزير م.مطلق العتيبي لإبداء الرأي والاعتماد.



في اتجاه آخر، كشفت المصادر أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لإنجاز أعمال البنية التحتية في العديد من المواقع والمدن الجديدة، ويأتي في مقدمتها مدينة المطلاع السكنية، حيث تستعد الوزارة لتشغيل محطة جديدة جهد 400 كيلوفولت في المطلاع ضمن الجدول المعد لتشغيل تلك المحطات حرصا على إنجازها في المواعيد المحددة لها لسرعة إيصال التيار إلى مختلف القطع بالمدينة ومن ثم إلى كل المستهلكين في المنطقة.



وتوقعت أن يتم تشغيل تلك المحطة 2 مايو المقبل، حيث تقع المحطة في منطقة «3E» وهي أقرب محطة سيتم تشغيلها في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع «السكنية» لإنجاز كل أعمال البنية التحتية الخاصة بالطاقة والمياه في المطلاع.