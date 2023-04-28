بيروت ـ أحمد عز الدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير المصري ياسر علوي وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية.



الرئيس بري استقبل أيضا المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون والوفد المرافق بحضور سفير الصين لدى لبنان تشيان مين جيان وبحث معه آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.



وبعد الظهر، عرض رئيس المجلس المستجدات الامنية خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الذي قال: تكلمنا بجميع الامور التي يجب بحثها لاسيما تلك المتعلقة بأمن البلد وسلامته وأمن اللبنانيين وسلامتهم وتطبيق القانون، كما أكدت لرئيس المجلس اننا مستمرون بتطبيق القانون خاصة بموضوع الابنية المخالفة على المشاعات، وقد اكد الرئيس بري انه لا يقبل اي تعد على املاك الدولة في اي منطقة من المناطق اللبنانية، وأيد ما تقوم به وزارة الداخلية والاجهزة الامنية لمنع التعديات على الاملاك العامة باعتبارها املاكا للبنانيين وللدولة والتعدي على الاملاك العامة هو تعد على كل لبناني، وكنا متفقين على وجوب منع هذا التعدي بشكل حاسم وصارم.



وأضاف المولوي: بالنسبة لموضوع النزوح السوري اكدت للرئيس بري اننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها وأكد دولته انه يجب تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام والاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني، وقد اكدت اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضا لحقوق الانسان وانما حفظا لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام.