



مبارك الخالدي



أشعل السالمية صدارة دوري زين الممتاز بفوزه على الكويت ٣-١ في المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة على ستاد ثامر ضمن الجولة السادسة من المجموعة الأولى بالقسم الثالث والحاسم للدوري. وبهذا الفوز تجمد رصيد الابيض عند ٤٣ نقطة ورفع السماوى رصيده إلى ٢٧ نقطة، سجل للسالمية جمعة سعيد ٢٥ ومبارك الفنيني ٨٤ و ٩١ وللكويت ياسين العامري ٦١ .



وجاء الشوط الاول سريعا وشهد ضغطا هجوميا عاليا للكويت من الاطراف والعمق بتواجد نجومه ياسين الخنيسى ومحمد مرهون واحمد الزنكي وياسين العامري، وفي المقابل قدم السالمية افضل اشواطه فنيا وتكتيكيا حيث اجاد الفريق البناء من الخلف واللامركزية في تحركات اللاعبين فواز عايض والفنيني وجمعة سعيد. وحرم عدي الصيفي الضيوف من التسجيل مبكرا مع الدقيقة الاولى لابعاده تسديدة العامري من على خط المرمى، كما مرت رأسية بلال عيفة بجوار القائم الأيسر للحارس عبدالرحمن الفضلي ٢٣ . ومن هجمة مركبة وعرضية متقنة لفواز عايض ارتدت من دفاعات الابيض لجمعة سعيد الذي هيأ الكرة لنفسه ووضعها على يسار الحارس عبدالرحمن كميل ٢٥. وتألق الحارس الفضلي في ابعاد تسديدتين للزنكي من خارج المنطقة ٢٩ و٣٥ .



وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء مع اندفاع الابيض بغية التعديل واعتماد السماوي على الكرات المرتدة. وتمكن العامري من ادراك التعادل بعد ان استثمر خطأ دفاعيا ليسدد الكرة بمرمى الحارس الفضلي ٦١، وابعد الصيفي للمرة الثانية رأسية فهد الهاجري قبل ان تدخل المرمى ٧٦ .



ومن هجمة منظمة اخترق الفنيني دفاعات الابيض ووضع الكرة على يمين الحارس ٨٤. ونجح الفنيني في اضافه الهدف الثالث لفريقه بعد ان مر من الدفاع وسدد الكرة في سقف المرمى ٩١ لتنتهي المباراه بفوز مثير للسالمية. أدار المباراة بامتياز الحكم السنغالي ماكيت انداي وانذر كلا من ياسين العامرى وعبدالرحمن الفضلي وحمد القلاف ومبارك الفنيني وفواز عايض واحمد الظفيري.