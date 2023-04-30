أعلنت وزارة الاعلام عن طرح مزايدة بشأن تقديم خدمات منصة رقمية للقـنــوات التلفزيونيــة والمحطات الاذاعية والمحتوى الالكتروني الخاص بوزارة الاعلام، وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق المزايدة والتي يمكن الحصول عليها من ادارة المشتريات ـ مجمع الاعلام ـ في شارع السور في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من يوم الاحد 30 الجاري مقابل رسم قدره 100 دينار كويتي غير قابلة للرد.



وتقدم العروض الى الجهة نفسها التي سحبت منها الوثائق داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي على ألا يقل عن 2% ولا يجاوز 5% من قيمة العطاء في صورة شيك مصدق او خطاب ضمان غير مشروط وخال من أي تحفظات وغير قابل للرجوع فيه صادر من احد البنوك المحلية لدى الكويت لصالح وزارة الاعلام صالحا لمدة سريان العطاء لمدة 90 يوما، وان يكون المظروف مختوما بالشمع الاحمر، ويكتب عليه من الخارج رقم المزايدة على النحو المبين اعلاه مع تجنب ذكر اسم المزايد او اي اشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 29 يونيو المقبل.



وستقوم وزارة الاعلام بعقد اجتماع تمهيدي يوم الاحد 21 مايو المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا بقاعة اجتماعات وكيل الوزارة ـ الدور العاشر ـ مجمع الاعلام ـ شارع السور وذلك للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن المزايدة، ويجوز لكل من قام بشراء وثائق المزايدة حضور الاجتماع بشخصه او من يمثله، ويعتبر كل ما يدون بمحضر الاجتماع جزءا لا يتجزأ من وثائق المزايدة، ويسرى في مواجهة مقدمي العطاءات، وستقوم الوزارة بتعميم الاسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع المزايدين قبل موعد اقفال العطاءات.



ويتم دفع المقابل النقدي المذكور اعلاه بواسطة بطاقة «كي نت».



ويجب على الشركات الراغبة في تقديم استفسارات او ايضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها الى وزارة الاعلام في الموعد والمكان المحدد للاجتماع التمهيدي.



ويجب ان يتم تقديم العطاء في مظروف واحد مغلق يحتوي على كل الوثائق معبأة وموقعة ومختومة من قبل المزايد.



وتقدم جميع المستندات على CD عدد 3 غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الاولي وشهادة نسبة العمالة الوطنية وصورة لايصال الشراء ويتم تقديمها كنسخ ورقية، والمزايدة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروضا بديلة، ويعتبر هذا الاعلان جزءا لا يتجزأ من وثائق المزايدة.