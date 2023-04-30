دعا المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.مشعل القريفة إلى بذل كل الجهود الممكنة لدى كل قطاع في الهيئة لتحقيق الرؤية الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي وإيلائه أهمية كبرى، خصوصا خلال الفترة الراهنة.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به م.القريفة على هامش اجتماع دعا إليه رؤساء القطاعات النباتـيــة والحيوانيــة والسمكـيـــة والمالـيـــة والإداريـــة والاستثمــار بـهـــدف اسـتـعــــراض خططهم وإستراتيجياتهم خلال الفترة المقبلة،



وبـــحـــث المعـوقـــات والإشكاليات التي تواجه مراحل تنفيذها.



ودعا القريفة مسؤول كل قطاع إلى بذل كل ما لديه من إمكانات لإنجاح هذه الخطط، واعدا إياهم بتقديمها إلى مجلس الوزراء وعرضها على الحكومة ومناقشة معوقات تنفيذها، وبحث رؤى جديدة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، قائلا: لابد أن تتواءم خططكم مع رؤية الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي بالبلاد.