بشرى شعبان



دعا مدير عام منظمة العمل الدولية جلبيرت ف. هونجبو، إلى إيلاء الأولوية للعدالة الاجتماعية للعمالة، لافتا في تصريح له بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو في كل عام إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على أزمة تفشي وباء كورونا، وما تبعها من تضخم ونزاعات وشح في إمدادات الغذاء والوقود، ومن عدم الوفاء بوعود التجديد التي قطعت خلالها بـ«إعادة البناء بشكل أفضل» وذلك بالنسبة للغالبية العظمى من العمال في جميع أنحاء العالم.



وقال هونجبو: على الصعيد العالمي، انخفضت الأجور الحقيقية، وعاد الفقر إلى الارتفاع، وعدم المساواة باتت أكثر رسوخا من أي وقت مضى، فالشركات تضررت بشدة، ولم تتمكن الكثير منها من التعامل مع الآثار التراكمية للأحداث الأخيرة غير المتوقعة، وقد تأثرت الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل خاص، وتوقفت العديد منها عن العمل.



وأضاف: يشعر الناس بأن تضحياتهم التي قدموها للتغلب على «كوفيد-19» لم يتم الاعتراف بها ولم تكافأ، وأن أصواتهم لا تسمع بوضوح كاف، وقد أدى ذلك إلى جانب الافتقار الملحوظ للفرص، إلى خلق مستوى مقلق من انعدام الثقة.



ودعا إلى أن «تتمحور سياساتنا وإجراءاتنا حول الإنسان، للسماح للناس بتحقيق رفاههم المادي وتطورهم الروحي في ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص، المذكورة في إعلان فيلادلفيا والتي دعت نحو التركيز على مكافحة عدم المساواة والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية الأساسية».



وبين أن الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق ذلك هي من خلال توفير وظائف جيدة حتى يتمكن الناس من دعم أنفسهم وبناء مستقبلهم الخاص - أي من خلال تحقيق «العمل اللائق للجميع»، كما يسميه الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، من خلال إعادة الالتزام بالتعاون والتضامن الدوليين، وبناء تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.