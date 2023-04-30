أجرى مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات مشاورات سياسية ولقاءات مع نائب وزير خارجية الصين الوزير دونغ لي ومساعد وزير الخارجية لشؤون غرب آسيا وشمال افريقيا السفير وانغ دي وكبار موظفي وزارة الخارجية الصينية بشأن قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.



وقال السفير حيات في اتصال هاتفي مع «كونا» إن اللقاءات شهدت حوارا مفتوحا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك السياسية وقضايا التعاون الثنائي التجاري والاقتصادي والثقافي والتعليمي والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والصناعة.



وأعرب السفير حيات عن ارتياح الجانب الكويتي للعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، موضحا ان هذه المشاورات السياسية تأتي في ضوء استمرار الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين للمحافظة على مكانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الكويت والصين في مختلف المجالات وعلى كل الصعد.



وأكد السفير حيات حرص القيادة السياسية العليا في الكويت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين من خلال تنفيذ التوجيهات السامية باستمرار التواصل والتشاور والتنسيق مع الاصدقاء في الصين.



وأشار إلى ان الاجتماعات سادتها اجواء ودية للغاية وان وجهات النظر التي تمت مناقشتها في الاجتماعات متطابقة في مجملها مع الجانب الصيني، موضحا أن هذه المشاورات المهمة جاءت في إطار تنفيذ الاتفاقيات بشأن التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية الكويت والصين.



كما لفت إلى أن الدورة الحالية تعتبر الثالثة لإقامة آلية التعاون بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين.



وسلّم السفير سميح حيات رسالة خطية موجهة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الى مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني تشين قانغ تتعلق بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية المتينة والراسخة التي تربط قيادتي وحكومتي البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.



وقال السفير سميح حيات في اتصال هاتفي مع «كونا» إنه سلم الرسالة لنائب وزير الخارجية الصيني الوزير دونغ ليي خلال اللقاء الذي عقده معه بمقر وزارة الخارجية الصينية وسط العاصمة بكين.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الكويتية السفير سميح حيات وصل الى العاصمة الصينية بكين أمس في زيارة رسمية لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الثالثة لآلية التعاون بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين الصديقين، كما ستجري خلال الزيارة محادثات رسمية مع كبار المسؤولين الصينيين.