

في واقعة طريفة، انتزع رضيع حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت لفترة وجيزة أثناء قيامها بتحية المستقبلين، وذلك خلال زيارة لأمير وأميرة ويلز إلى قرية أبرفان لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصا عام 1944.



وأخذ دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة وليام وريث العرش البريطاني، وظل يلهو بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي. وقد طلبت لوسي من طفلها، الذي كانت تحمله على ذراعها، إعادة الحقيبة للأميرة، وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها. وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها: «لا تضعها في فمك الآن».