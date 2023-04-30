يسعى أحد الباحثين إلى اكتشاف مضادات حيوية جديدة في كوستاريكا من خلال دراسة البكتيريا الموجودة في وبر حيوانات الكسلان، بعدما لاحظ أن هذه الثدييات الاستوائية لا تمرض إطلاقا. ويشير ماكس شافاريا من جامعة كوستاريكا إلى أن الكسلان تمتلك في وبرها بيئة حيوية فريدة من الحشرات والطحالب والبكتيريا يعتقد أنها توفر حماية لها. ويضيف لوكالة فرانس برس «إذا درس أحدهم وبر حيوانات الكسلان، فسيرى حركة للعث وأنواع مختلفة من الحشرات (...) فهذا الوبر هو موئل واسع جدا، وعندما تعيش أنواع كثيرة من الكائنات الحية في مكان ما، ينبغي أن يكون هناك نظام يتحكم بها».



وخلال أعماله البحثية التي بدأها في العام 2020، أثبت العالم أن ما اكتشف عبارة عن «كائنات دقيقة قادرة على إنتاج مضادات حيوية تنظم وجود العوامل المسببة للأمراض في فرو الكسلان». ويشير شافاريا الذي نشر نتائج دراسته في مجلة «إنفايرنمنتل مايكروبايالدجي» إلى أن «هذه البكتيريا تنتمي إلى نوعي روثيا وبريفيباكتيريوم».



وتكمن المسألة في ما إذا كان سيسمح مستقبلا باستخدام هذه المضادات الحيوية كالأدوية للبشر.