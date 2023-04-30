ستكون الفرصة قائمة أمام مان سيتي حامل اللقب لإزاحة أرسنال عن صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حين يلتقي مضيفه فولام في المرحلة الرابعة الثلاثين التي ستكون نارية مع 3 مواجهات من العيار الثقيل.



وبمعنويات الفوز الكبير على أرسنال 4-1 مهددا بشكل جدي حلم «المدفعجية» بلقب أول منذ 2004، يبدو فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مرشحا للعودة من لندن بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الصدارة، أقله حتى الثلاثاء حين يلتقي أرسنال ضيفه وجاره اللدود الجريح تشلسي. وما يعزز حظوظ سيتي في الاحتفاظ باللقب، أنه يملك مباراتين مؤجلتين، ويمر بمرحلة رائعة خولته الفوز بمبارياته السبع الأخيرة في الدوري الممتاز، إضافة إلى تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال حيث يواجه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ونهائي كأس إنجلترا أيضا حيث يلتقي جاره اللدود مان يونايتد. وخرج سيتي منتصرا من المواجهات الـ13 الأخيرة التي جمعته في جميع المسابقات مع فولام المرتاح على وضعه في المركز العاشر بعيدا عن خطر الهبوط وفي الوقت ذاته عن صراع المشاركة القارية الموسم المقبل. هذا، وأشاد غوارديولا بالثنائي دي بروين وهالاند «المذهل» بعدما بات النرويجي صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في موسم من 38 مباراة (33 هدفا) وعلى بعد هدف من الرقم القياسي المطلق (34 هدفا في موسم من 42 مباراة). وقال غوارديولا عن الثنائي الفتاك «الانسجام بين كيفن وإرلينغ مذهل، حاولنا استخدامه قدر المستطاع».



ورأى أن هالاند «يفوز دائما بالكرة الثانية (المتابعة في المرمى)، إنه مبدع. كيفن مهم جدا عندما نتمكن من ايجاده ويبدأ في الركض لا يمكن ايقافه».



وتابع «أعرف ان المباريات الثلاث المقبلة مهمة جدا. ستحدد ما إذا بإمكاننا تحقيق ما نصبو إليه. الحقيقة أننا لا نزال نتأخر بنقطتين عن أرسنال، هم أمامنا».



ويستقبل نيوكاسل نظيره وذلك من أجل التمسك بالمركز الثالث الذي انفرد به الخميس الماضي بفوزه الكبير على إيفرتون، مستفيدا من تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه توتنهام 2-2 بعدما أنهى الشوط الأول متقدما 2-0.



سيحاول مان يونايتد التعويض وعدم السماح لنيوكاسل بالابتعاد أكثر عنه، لكنه يخوض مهمة شاقة على أرضه ضد المتألق الآخر أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري والذي لم يذق طعم الخسارة في آخر 10 مباريات، ما جعله سادسا بفارق الأهداف خلف توتنهام الذي، بعد تعادله أمام يونايتد في أول اختبار له بقيادة مدربه الموقت الجديد راين مايسون، سيحل على ليفربول القادم من ثلاثة انتصارات متتالية والباحث عن الإبقاء على آمال المشاركة في دوري الأبطال.



ويبدو هذا الأمر صعبا على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، إذ يتخلف بفارق 7 نقاط عن غريمه يونايتد الذي خاض مباراة أقل من «الحمر».



فوز كريستال بالاس



إلى ذلك، نجح كريستال بالاس في تحقيق فوز مثير على ضيفه وست هام 4 -3، ليرفع بالاس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر. ودك برايتون شباك ضيفه ولفرهامبتون 6-0، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الـ 8، فيما بقي ولفرهامبتون على رصيده السابق 37 نقطة بالمركز 13، كما تغلب برينفورد على ضيفه نوتنغهام فورست 2-1، ليرفع الفائز رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع، وبقي الخاسر عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.