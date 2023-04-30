

انطلقت مساء أول من امس منافسات البطولة الآسيوية المفتوحة للجودو بمشاركة 27 منتخبا من القارة الآسيوية ومن خارجها وتستمر على مدى يومين وتشمل اقامة 8 مسابقات للرجال ومثلها للسيدات في مختلف أوزان اللعبة.



وقال مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم ان تنظيم الاتحاد الكويتي للجودو لهذه البطولة دليل على تميز الكوادر الرياضية الكويتية مشيدا بالتنظيم المميز للجنة المنظمة للبطولة.



وقال اليتيم في تصريح عقب حضوره حفل الافتتاح نيابة عن راعي البطولة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن الهيئة حريصة على دعم الاتحادات الرياضية الكويتية لاستضافة أهم الملتقيات الرياضية.



وشهدت منافسات اليوم الاول للبطولة التي تجري بصالة الاتحاد فوز لاعب منتخب كازاخستان يرزهان يرنيكيبوف بذهبية منافسات (تحت 60 كيلو جرام)، بينما نال مواطنه اجبلوت يستيبيه المركز الأول وذهبية منافسات (تحت 66 كيلو جرام)، في حين ذهبت ذهبية منافسات (تحت 73 كيلو جرام) للاعب منتخب ليتوانيا كيستوتس فيتكوسكاس.



أما منافسات فئة السيدات فشهدت هيمنة كورية بفوز اللاعبة جوهي يو بذهبية منافسات (تحت 48 كيلو غراما)، فيما أحرزت مواطنتها ميو هو ذهبية منافسات (تحت 52 كيلو غراما). ونالت الكورية يونا شين أيضا ذهبية منافسات (تحت 57 كيلو غراما)، بينما آلت الميدالية الذهبية لمسابقة (تحت 63 كيلو غراما) للاعبة منتخب صربيا جوفانا بانسيك على ان تتواصل باقي المنافسات غدا السبت.