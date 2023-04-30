مفرح الشمري



تواصل مسرحية «السحر الأسود» عروضها بنجاح وسط إقبال جماهيري منقطع النظير منذ انطلاق عروضها بعيد الفطر على خشبة نادي القادسية، وهي من إنتاج مجموعة السلام الإعلامية، ومن تأليف وإخراج الفنان عبدالعزيز المسلم مؤسس مسرح الرعب الكوميدي في الخليج، وشارك بإعداد قصتها الروائي سعيد الميع والشاعر سامي العلي.



أحداث المسرحية مخيفة ومأخوذة من الواقع تدور حول بشاعة السحر الأسود، ويعتبر من اخطر أنواع السحر على البشر.



المسرحية تناقش ظاهرة انتشار السحر في المجتمع وخطر المشعوذين المدعين معرفتهم السحر لإيهام ضعاف النفوس والإيمان لابتزازهم، من خلال احداثها التي تدور حول قصة حب بين الشاب «سليمان» الثري ويجسد دوره الفنان عبدالعزيز المسلم وفتاة تدعى «شريفة» تجسد دورها الفنانة مرام وبمجرد زواجهما تحدث لهما احداث صادمة ومخيفة ترعب والدة سليمان «عايدة» التي تجسد دورها الفنانة فاطمة الطباخ التي تعمل المستحيل لعلاج ابنها فتستعين بشيخ الدين «صالح» الذي يجسد دوره الفنان حمد العماني بالإضافة الى استعانتها بـ «ابو الجن» الذي يجسد دوره الفنان عبدالله المسلم الذي اخبرها ان ولدها مسحور بنوع من «السحر الاسود» من قبل فتاة تدعى«سعاد» جسدت دورها الفنانة باسمه حمادة التي كانت تحب سليمان وتتمنى الزواج منه، ولكنه تزوج صديقتها بدلا منها لتشربهما بحفل زواجهما عصيرا دمر حياتهما الزوجية.



المسرحية تحمل بين طياتها رسائل هادفة لتوعية المجتمع من الشعوذة والسحر، وذلك بالاستعانة بالقرآن الكريم والاذكار وتعزيز الوازع الديني بداخلنا حتى نحمي انفسنا وأهالينا ومن يعز علينا من المشعوذين والسحرة وأهدافهم الهدامة.



المخرج عبدالعزيز المسلم قدم رؤية إخراجية بشكل احترافي باستعانته بعناصر عرض ذات معايير عالمية تستخدم للمرة الاولى في المسرح بالكويت اعتمد فيها على الخدع البصرية وهندسة ضوء مبتكرة وظفها بشكل جميل وبتقنيات جديده وتكنولوجيا متطورة في صناعة المسرحية، ساعده بذلك الديكور الجميل المتحرك والمتغير الذي تصدى له د.فهد المذن ببراعة والمتماشي مع احداث المسرحية التي حملت بين طياتها الاثارة والتشويق، خصوصا الاحداث التي دارت بين مقاعد الجمهور الذين كانوا جزءا من هذا العرض الاحترافي.



شاركت في المسرحية فرقة بريطانية لخدع طيران ساعدت في تميز مسرحية السحر الاسود سواء من خلال الاستعراضات التي قدمتها في الحركات الخطرة وطيران الممثلين الذي كان من أجمل المشاهد في المسرحية.



يذكر ان مسرحية السحر الأسود تضمنت عددا من الأغاني التي تتماشى مع فكرتها وأحداثها، كتب كلماتها الشاعر سامي العلي وصاغ ألحانها عادل الفرحان، ويشارك فيها كل من عبدالعزيز المسلم وباسمة حمادة وحمد العماني ومرام وفاطمة الطباخ وعبدالله المسلم وعلي الفرحان وشيماء فمبر والبحريني علي الثامر وسعيد السعدون ومحمد عبدالعزيز المسلم وعلي القريشي، بالإضافة الى مشاركة فرقة أجنبية من تنزانيا متخصصة بالاستعراضات والحركات الخطرة التي أبهرت جمهور المسرحية على خشبة مسرح نادي القادسية.