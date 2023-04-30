المتألقة بيبي الخضري نجمة كالعادة.. والجمهور آخر سعادة



ياسر العيلة



سهرة غنائية مختلفة ومميزة عاشها جمهور كبير من متذوقي الفن والموسيقى، مساء أمس الأول، بقاعة الشيخ جابر العلي للموسيقى بمركز جابر الأحمد الثقافي، من خلال مشاهدة حفل غنائي جمع بين فرقة «كورال روح الشرق» المصرية والمطرب الكويتي عبدالقادر الهدهود، من تنظيم شركة «الجابرية الحرة» بقيادة مديرها التنفيذي علي النصف، وبإشراف فني لحصة الحميضي، اللذين أحسنا اختيار الفرقة لما لها من شعبية كبيرة بالرغم من ان عمرها الفني لم يتعد الثلاثة أعوام.



بدأ الحفل بتقديم الإعلامية المتألقة الزميلة بيبي الخضري بطريقتها العفوية بعيدا عن التصنع أو المبالغة، بالإضافة الى خفة دمها من خلال حوارها مع الحضور الذين رحبوا بها كثيرا خلال فقرات الحفل الذي قاده المايسترو محمود محسن باقتدار، وكانت البداية بأغنية «العيد العيد» للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ التي قدمها للمرة الأولى في الكويت عام 1965، إهداء من «روح الشرق» لكل الجمهور المتواجد في القاعة، ومن ثم قدمت الفرقة مجموعة من المختارات الغنائية للراحل سيد درويش مثل «زوروني كل سنة مرة، خفيف الروح»، وغيرها من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل كبير مما انعكس على أداء أعضاء الفرقة الذين تفوقوا على أنفسهم في هذا الحفل غير التقليدي، فقدموا أكثر من «ميدلي» غنائي منها «ميدلي» بعنوان «مصر زمان» واحتوى على مجموعة من أشهر الأغاني القديمة، مثل «قلبي ومفتاحه، سوق على مهلك، عنابي، شبكنا الحكومة» وأغانٍ أخرى جميلة استعاد الجمهور من خلالها أجمل ذكرياتهم، وواصلت الفرقة تميزها بغناء «ميدلي» من أعمال عمرو دياب وأحمد سعد التي أشعلت الحماس بشكل غير طبيعي، لتنتهي الفقرة الأولى للحفل.



عقب استراحة قصيرة كان الحضور على موعد مع النجم عبدالقادر الهدهود بعد أن قدمته عريفة الحفل بيبي الخضري بكلمات مميزة، ليبدأ الهدهود وصلته بمصاحبة «كورال روح الشرق» بأغنية «غنيلي شوي شوي» لكوكب الشرق أم كلثوم التي أشعلت الأجواء بشكل رائع، ومن ثم شكر الهدهود الحضور على هذا التفاعل، كما أشاد بفرقة «كورال روح الشرق»، مؤكدا انهم مجموعة من الموهوبين يقدمون الأغاني بطريقتهم الخاصة، بالإضافة لإجادتهم الغناء بأكثر من لهجة، ليقدم معهم عددا من الأغاني الخاصة به مثل «أرجوك يكفي غياب، ياقو عينه، ذبت أشكره»، والتي ظهر من خلالها الإجادة التامة للهجة الكويتية، ونطق مفرداتها من قبل أعضاء الفرقة بشكل استحقوا عليه التصفيق أكثر من مرة، ولم يكتفوا بأغاني الهدهود فقط وإنما قدموا معه «ميدلي» لأغانٍ كويتية قديمة من الفلكلور، وأغاني للمطربين الراحلين حسين جاسم وصالح الحريبي، بالإضافة الى مختارات من الأوبريتات الغنائية الكويتية الشهيرة منها على سبيل المثال «بساط الفقر» و«شهر العسل».



وقبل نهاية الحفل حرص قائد الفرقة محمود محسن على التحدث للحضور، مشيدا بهم قائلا: «الجمهور الكويتي جمهور راقٍ ومثقف جدا ومتذوق للطرب والموسيقى بشكل غير طبيعي، يعرف متى يصفق ومتى يغني مع الفرقة بشكل احترافي جدا»، وعقب كلمته قدمت الفرقة مجموعة مختارة من أغاني المطرب حكيم وأغنية للمطرب بهاء سلطان ليسدل الستار على ليلة مميزة بمعنى الكلمة احتضنها مركز جابر الأحمد الثقافي وجمهوره الأنيق المختلف عن جمهور أي مكان آخر تقام فيه حفلات غنائية.



إن فرقة «كورال روح الشرق» التي تأسست عام 2020 أضفت أجواء من البهجة والسعادة على الحضور بتقديمهم أغاني الزمن الجميل والحاضر المعاصر بشكل وأسلوب جديد ينبض حياة من خلال مجموعة من الشباب والفتيات الموهوبين الذين أكدوا أن الكورال ليس مجرد أصوات سنيدة للمطربين وأنهم قادرون على تقديم أدوار البطولة بتفوق إذا سنحت لهم الفرصة، وهذا ما تحقق منذ بداية ظهورهم ومتابعة عشرات الملايين لأعمالهم في مواقع التواصل الاجتماعي.



في الختام.. إن نجاح حفل فرقة «كورال روح الشرق» والنجم عبدالقادر الهدهود كان سببه التنظيم الرائع من قبل فريق مركز جابر الأحمد الثقافي المتمثل في مسؤول العلاقات العامة بدر الزواوي، ومسؤولة الفعاليات مايا الحناوي، وإيمان الأحمد من إدارة التقنيات، بالإضافة إلى م.أحمد العازمي من هندسة إدارة المسارح، الذين تعاملوا كعادتهم بشكل احترافي نال إعجاب كل الحضور.