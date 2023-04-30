ثامر السليم



في إطار توعية خريجي المرحلة الثانوية بسبل اختيار مستقبلهم التعليمي بما يتناسب مع طموحاتهم، أعلنت القائمة بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.رواء الجارالله عن إقامة معرض القبول السنوي التاسع تحت شعار «اختيارك يبني وطنا» وبتصور جديد من خلال إشراك مختلف مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص، ويأتي ذلك من منطلق تفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية ودور مؤسسات التعليم العالي لتنظيم التعاون المشترك ودعم وتحفيز القطاع التعليمي بمختلف مؤسساته بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة في الجانب التعليمي والأكاديمي للكويت لتصبح رائدة عالميا في مجال التعليم.



وبينت د.الجارالله أن المعرض سيشهد مشاركة 11 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص منها الجامعة الأمريكية في الكويت وكلية الجونكوين الكندية والجامعة الأمريكية الدولية وكلية التكنولوجيا والطيران وكلية بوكسهل والجامعة العربية المفتوحة والجامعة الدولية وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، و9 مؤسسات حكومية للتعليم العالي والعسكري وهي جامعة عبدالله السالم ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية، و4 مؤسسات داعمة للعلم والشباب وهي مكتب الإنماء وهيئة مكافحة الفساد ولوياك ودیوان الخدمة المدنية.



ولفتت د.الجارالله إلى أن المعرض سينطلق يوم الثلاثاء المقبل ويستمر لمدة 3 أيام في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة الصباحية، وذلك بحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة من خريجي المرحلة الثانوية من مدارس التعليم الحكومي والخاص بكل المناطق التعليمية، كما ستشارك كل كليات جامعة الكويت ومراكز العمل في المعرض، وسيضم مجموعة من ورش العمل والجولات الميدانية في كليات مدينة صباح السالم الجامعية حتى يتسنى للطلبة الاطلاع على الفعاليات والأنشطة التي تقيمها كليات جامعة الكويت ورؤية الصرح الأكاديمي الهائل بمختلف مرافقه.