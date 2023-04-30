تظاهرت نساء أفغانيات لفترة وجيزة في كابول أمس احتجاجا على اعتراف دولي محتمل بحكومة حركة طالبان، وذلك عشية اجتماع مرتقب للأمم المتحدة.



وسارت النساء الأفغانيات في أحد شوارع العاصمة لمدة 10 دقائق، ورددن: «الاعتراف بطالبان انتهاك لحقوق المرأة»، و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية».



هذا، وتنظم الأمم المتحدة اجتماعا دوليا حول أفغانستان في الأول والثاني من مايو المقبل في قطر من أجل «توضيح التوقعات» في عدد من الملفات.



وأشارت أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع بجامعة برينستون في 17 الجاري، إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ «خطوات صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» محتمل بطالبان عبر وضع «شروط» مسبقة لذلك. وقالت: «هذه المناقشة يجب أن تحصل. يعتقد البعض أن ذلك يجب ألا يحدث أبدا، ويقول البعض الآخر إنه يجب أن يحدث»، مضيفة: «طالبان تريد أن يتم الاعتراف بها. هذه هي رافعتنا». ويربط المجتمع الدولي الاعتراف بنظام طالبان والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية التي تعتبر حيوية لدعم الأفغان العالقين في براثن الفقر، باحترام طالبان لحقوق الإنسان، خصوصا حقوق النساء في الدراسة والعمل.



ولم تعترف أي دولة حتى الآن بشرعية الحكومة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.



وينقسم الديبلوماسيون والمنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة بشدة حول هذه المسألة، إذ يعتقد البعض أن تعليق المجتمع الدولي الاعتراف بحكومة طالبان قد يقنعها برفع القيود المفروضة على حقوق المرأة.