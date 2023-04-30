قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إنه «من المقرر عقد اجتماعات رفيعة المستوى بصيغة أستانا بشأن التسوية في سورية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ولكن لا توجد مواعيد محددة».



وأضاف الديبلوماسي الروسي - في تصريح نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية - أن «هذه الصيغة أثبتت فعاليتها للغاية، وكانت هناك اجتماعات على مستوى وزاري وعلى مستوى ممثلين خاصين، وفي كل مرة نرى أن صيغة أستانا هي عامل جيد لاستقرار الوضع فيما يتعلق بالتسوية في سورية وفي المنطقة ككل». وأضاف: «اليوم، ظهرت تحولات إيجابية حول سورية ككل، ففيما يتعلق بتطبيع علاقات الجمهورية العربية السورية مع دول أخرى في المنطقة، فهو أمر مرحب به.. واستضفنا اجتماعات مهمة (بالصيغة الروسية، الإيرانية، التركية، السورية) على مستوى وزراء الدفاع ونواب وزراء الخارجية، ومثل هذه الأحداث المهمة تقرب الأطراف من الاجتماع الوزاري»، لافتا إلى أن اجتماعا على مستوى أعلى يمكن أن يعقد في المستقبل القريب.