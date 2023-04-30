أسامة أبوالسعود



أوضح استشاري الجهاز الهضمي ورئيس الجهاز الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون د.فهد الإبراهيم أن مشكلة رائحة الفم الكريهة مزعجة للغاية، ويعاني منها العديد من الأشخاص وتختلف شدتها تبعا للمسبب لها، مشيرا إلى إقبال كبير من الناس على المنتجات أو العلاجات التي تستخدم لعلاج هذه المشكلة ولكن الحل يكون بشكل مؤقت.



وأشار د.فهد الإبراهيم وهو زميل كلية أمراض الجهاز الهضمي الأميركية والكندية في تصريحات لـ «الأنباء» إلى أن الإصابة بالارتجاع الحمضي المزمن بشكل عام من أهم أسباب رائحة الفم الكريهة من المعدة.



وأوضح الإبراهيم ان الارتجاع المعدي المريئي هو حالة طبية يحصل خلالها تدفق عكسي لمحتويات المعدة، مثل: الطعام غير المهضوم، والصفراء المتقيحة، وأحماض المعدة إلى المريء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وأعراض أخرى مختلفة ومزعجة.



وذكر انه يمكن أن يسبب ارتجاع محتويات المعدة حرقة في المعدة وطعما مرا أو حامضا في فمك ما يسبب الشعور برائحة الفم الكريهة نتيجة لذلك.



ونبه د.فهد الإبراهيم إلى ضرورة العلم ان رائحة المعدة والأمعاء يمكن أن تنتقل للأعلى وتخرج من الفم وهناك عدة مشاكل معوية هي المسببة لرائحة الفم الكريهة ومن أشهر هذه المشاكل المعوية: قرحة المعدة، الغثيان والقيء، التهابات المعدة، الأمراض الكلوية الارتجاع، وأيضا من أهم هذه الأسباب لرائحة الفم الكريهة من المعدة جرثومة المعدة، صعوبة البلع، التهاب المريء القولون العصبي، مرض كرونز، الاضطرابات الهضمية.



وأضاف الإبراهيم ان هناك أمراضا أخرى تسبب رائحة الفم الكريهة وهى العدوى المزمنة التي يصاحبها خراج في الرئتين، أنواع معينة من السرطان، اضطرابات في عمليات الأيض، الفشل الكلوي وتكون الرائحة مشابهة لرائحة البول وأيضا الفشل الكبدي وتكون الرائحة مشابهة لرائحة السمك، مرض السكري وتكون الرائحة مشابهة لرائحة الفواكه المتعفنة، مرض الجزر المعدي المريئي، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الشعب الهوائية.



وأوضح الإبراهيم ان علاج رائحة الفم الكريهة من المعدة يعتمد على علاج المسبب الرئيسي، وذلك عن طريق تغيير نمط الحياة مما يساعد على الحفاظ على رائحة النفس سليمة، وذلك من خلال الإقلاع عن التدخين، والانتظار ساعتين أو 3 ساعات على الأقل للاستلقاء بعد تناول الطعام، ووضع وسادة أسفل الرأس لتقليل الضغط على الحجاب الحاجز والمعدة، وتناول وجبات صغيرة طوال اليوم بدلا من 3 وجبات كبيرة، والوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، وأيضا استخدام العلكة لتنشيط التنفس وتقليل الارتجاع.



وأضاف د.فهد الإبراهيم انه يمكن أن يساعد تعديل النظام الغذائي الخاص بالإنسان في تخفيف أعراض ارتجاع المريء ورائحة الفم الكريهة، حيث ينصح بالحد من هذه الأطعمة للتخلص من رائحة الفم الكريهة من المعدة مثل: الكحول والقهوة والشاي والكافيين والبصل والثوم والحمضيات ومنتجات الطماطم والنعناع والطعام الحار والشوكولاتة والأطعمة المقلية أو الدهنية ومن المفضل التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف لمحاربة رائحة الفم الكريهة.



وفي نهاية الحديث ذكر د.فهد الإبراهيم عدة نصائح تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة من أهمها: استشارة الطبيب بشأن الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي والتي تعد أهم أسباب وجود رائحة الفم الكريهة شرب الكثير من الماء، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على السكريات، والتوقف عن التدخين، وتناول وجبات صغيرة ومتعددة، وعدم الإهمال في تنظيف الفم والأسنان، وتناول الأطعمة التي تعد مصدر للبروبيوتيك، والابتعاد عن الأطعمة المليئة بالتوابل والبهارات، وتناول قدر كاف من الكربوهيدرات ويتم التشخيص عن طريق منظار المعدة.