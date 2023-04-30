العازمي: التأخير دقيقة واحدة فقط قبل البدء في الإنعاش القلبي الرئوي قد يقلل فرص نجاة المريض بنسبة 10%



عبدالكريم العبدالله



أقامت الرابطة الكويتية لطب العائلة حملة CPR «الانعاش القلبي الرئوي» في مجمع الأفنيوز، وذلك بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة مركز عبدالله العبدالهادي الصحي والبورد الكويتي لطب العائلة وجمعية طلبة الطب الكويتية.



وقال رئيس رابطة أطباء طب العائلة الكويتية د.محمد المزعل العازمي، إن الحملة تأتي ضمن أنشطة الرابطة استشعارا للمسؤولية المجتمعية من خلال عرض أهمية هذه الحملة في حفظ حياة الناس.



وذكر د.العازمي في تصريح للصحافيين على هامـــش الحملة، ان الدراسات بينت أن التأخير لدقيقة واحدة فقط قبل البـــدء بالإنعــاش القلبي الرئوي قـــد يقلل من فـــرص النجاة بنسبة 10%.



وبين أن الرابطة تسعى دائما لزيادة وعي المجتمع وتعزيز الثقافة الطبية الصحيحة من خلال نشر المعلومات الصحيحة وتدريب المجتمع على الاستخدام الصحيح للإنعاش القلبي الرئوي، الأمر الذي قد يسهم في الحفاظ على حياة آلاف الناس ممن يحتاجون إلى هذا الإجراء.



وأشار د.العازمي إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 500 مشارك من جميع الفئات العمرية خلال الحملة، مشيدا في الوقت ذاته بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمثل هذه الحملات، بالإضافة إلى مركز عبدالله العبدالهادي الصحي والبورد الكويتي لطب العائلة وجمعية طلبة الطب الكويتية على مشاركتهم ومساهمتهم الفعالة.