ضبط 76 حدثاً من دون رخصة وتحرير 34848 مخالفة و67 مخالفاً إلى نظارة المرور في أسبوع



منصور السلطان



قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن قطاع المرور أوقف إصدار رخص السوق لمدة صلاحية 3 سنوات، واستبدل إصدار الرخص الجديدة لمدة عام وتجدد سنويا أون لاين.



وذكر المصدر ان إيقاف الرخص لمدة 3 أعوام تأتي عقب اكتشاف قيام بعض الوافدين بتجديد الرخصة لـ 3 أعوام ومن ثم استبدال المهنة، مشيرا إلى انه في حال استمرار الوافد على نفس المهنة تجدد الرخصة دون أي عوائق، أما في حال تغير المهنة فتتخذ الإجراءات المتبعة، مشيرا إلى ان الربط بين وزارتي «الداخلية» و«الشؤون» أصبح قائما وبالتالي تكتشف تغيرات في المهنة.



على صعيد آخر، كشفت الإحصائية الصادرة عن قطاع المرور في الفترة من 22 حتى 28 الجاري عن تعامل رجال المرور والنجدة مع مع 263 حادثا جسيما و961 حادثا بسيطا، وأسفر الانتشار الأمني والحملات المرورية عن تحرير



34848 مخالفة وإحالة 37 مركبة و596 إلى كراج الحجز و67 مخالفا إلى نظارة المرور، كما ضبط 76 حدثا دون رخصة قيادة في الفترة ذاتها، كما تم ضبط 37 مطلوبا وإحالة 7 قضايا متعلقة بحيازة مخدرات وخمور إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.