

يشارك المنتخب الوطني لهوكي الجليد للسيدات في بطولة كأس آسيا للعبة التي ستنطلق اليوم في عاصمة تايلند بانكوك ويشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة وتستمر منافساتها حتى السابع من مايو المقبل.



وقال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي قبيل مغادرة الوفد أول من أمس، إن أزرق الهوكي للسيدات سيلعب ضمن مجموعة تضم الى جانبه منتخبات إيران والهند وقرغيزستان.



وأضاف أن المنتخب سيستهل مشواره في البطولة بلقاء المنتخب القرغيزي في اليوم الافتتاحي قبل ان يلتقي منتخبي إيران والهند على التوالي، اذ ستحدد نتائج المنتخبات بالدور الأول مواجهات الدور المقبل.



وأوضح العجمي أن المنتخب استعد جيدا لخوض غمار هذه البطولة المهمة بأداء اللاعبات تدريبات مكثفة على الجليد في صالة النادي، مؤكدا أن اللاعبات يملأهن الحماس لتقديم أفضل مستوى لهن في هذه البطولة.



وذكر العجمي أن النادي وفر كل احتياجات الفريق الفنية والإدارية لضمان تمثيل مشرف للرياضة النسائية الكويتية في هذا الاستحقاق القاري المهم، مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة لكل أنشطة النادي.