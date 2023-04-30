

توّج فارس نادي الكويت للفروسية سعد السليمان بلقب بطولة مركز الكويت للفروسية التي أقيمت الجمعة الماضية في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية.



ففي الشوط الخامس الرئيسي على ارتفاع 130 سم، حقق الفارس سعد السليمان المركز الأول بزمن 63.74 ثانية بدون نقاط جزاء، تلاه الفارس المميز ماضي الخميس بزمن 67.19 ثانية، وحل الفارس أحمد الأنصاري في المركزين الثالث والرابع وجاء الفارس بندر جمعة في المركز الخامس، وقام أحمد العوضي بتوزيع الجوائز على الفائزين.



يذكر أن البطولة هي النسخة الخامسة في الموسم الحالي 2022-2023 التي نظمها مركز الكويت للفروسية، حيث فاز بالبطولة الأولى فواز السبيعي والثانية بندر جمعة والثالثة الإيطالي أنطونيو موروزو، وفاز بالبطولة الرابعة الفارس عبدالله العوضي.



وترأست لجنة الحكام، الحكم الدولي لمى عبدالعال، وضمت كلا من ابتسام العاروري وندى العوضي والبلغارية آنا تشوبرينوفا.



وتولى تصميم المسلك الفارس عبدالعزيز العجيل وساعده الفارسة غدير نعمتي، وقاد حكام الساحة كل من د.يحيى الهدبان بدر الهيفي، وفي ميدان الإحماء فرح السراج.