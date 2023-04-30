

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمعاقين لنصف نهائي البطولة العربية الأولى للعبة التي تستضيفها الكويت حاليا بمشاركة 8 منتخبات بعد فوزه على نظيره الاماراتي 68/ 58 في ثاني أيام البطولة.



وتمكن نجوم أزرق المعاقين من تحقيق فوز غال ضمن المجموعة الثانية للبطولة التي تقام على صالة النادي الرياضي الكويتي للمعاقين بعد أداء مميز.



وحقق منتخب البحرين فوزا مستحقا على نظيره اللبناني 56/ 26 ضمن المجموعة ذاتها، وهو الأول للبحرين بالبطولة، فيما تلقى منتخب لبنان خسارته الثانية لتنتهي فرصه بالتأهل للدور نصف النهائي.



وفي منافسات المجموعة الأولى، تمكن منتخب مصر من تحقيق فوز كاسح على حساب الأردن 76/ 13 بعد مباراة من جانب واحد، ضامنا التأهل للدور نصف النهائي، في حين أحرز منتخب المغرب انتصارا مهما على نظيره الفلسطيني 75/ 31.



من جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني ماجد الشمري، ان هذا الفوز يكتسب أهمية كبيرة كونه قرب المنتخب لاعتلاء صدارة المجموعة لمواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى بالدور المقبل.



وأضاف الشمري ان المباراة اتسمت بالندية وظهرت بمستوى فني عال، إلا أن أبطال الأزرق حسموا المواجهة بالربع الأخير للمباراة، معربا عن سعادته وكل اللاعبين بتحقيق هذا الفوز المهم.