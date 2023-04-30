

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA»، فوز دولة قطر بشرف استضافة بطولة العالم لكرة السلة للرجال لعام 2027، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.



وكان المجلس المركزي للاتحاد الدولي لكرة السلة قد أعلن عن قراره بعد تقييمه للملفات التي تقدمت بها الدول المرشحة، حيث شكلت دولة قطر الخيار الأبرز لاستضافة نسخة العام 2027 من البطولة التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأوضح الاتحاد الدولي في بيان «جميع مباريات البطولة ستقام في الدوحة، بينما ستنظم ألمانيا بطولة العالم للسيدات في 2026».



ويولي الملف القطري أهمية خاصة لمخططات الإرث من أجل التأكيد على مساهمة البطولة في تطوير كرة السلة في المنطقة والعالم، وفي ظل جاهزية المرافق الرياضية التي ستستضيف كأس العالم لكرة السلة 2027، ستصبح تلك النسخة من البطولة أكثر النسخ استدامة في تاريخها.



وذكر الاتحاد الدولي للسلة، أنه «تم اختيار قطر لأنها واحدة من أفضل الوجهات اتصالا في العالم، مع وجود رحلات مباشرة مع معظم الدول المشاركة المحتملة».



وقال أندرياس زاكليس أمين عام الاتحاد الدولي «وجود جميع الفرق المشاركة في مدينة واحدة سيوفر فرصة فريدة للجماهير لإضفاء الطابع الشخصي على تجربة كأس العالم من خلال حضور مباريات أكثر».



وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس لجنة ملف استضافة كأس العالم لكرة السلة ـ قطر 2027، جاسم بن راشد البوعينين، أن فوز قطر باستضافة البطولة يعد امتدادا لسلسلة الإنجازات التي تحققها الدولة في كل المجالات، معربا عن فخره باستضافة البطولة للمرة الأولى في المنطقة.



وقال إن قطر قادرة على استضافة نسخة مميزة للغاية، نظرا لما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومنشآت ومرافق رياضية ضخمة، وشبكة مواصلات متطورة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية والإرث المعرفي والثقافي.