محمود عيسى



حلّ الدينار الكويتي على رأس قائمة موقع «بروغرام انسايدر» كأقوى عملة في العالم متفوقا على الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني.



وتناول الموقع بالتحليل أوضاع العملات وتأثيرها على الاقتصادات، مبينا انه في الاقتصاد العالمي تلعب العملات دورا حيويا في تحديد قوة واستقرار اقتصاد الدولة، ويمكن أن تشير العملة القوية إلى اقتصاد قوي يتمتع بمستويات عالية من التجارة الدولية، بينما قد تشير العملة الأضعف إلى عدم الاستقرار الاقـتـصـادي وانـخـفـاض مستويات التجارة العالمية.



ويلقي الموقع نظرة فاحصة على أقوى 10 عملات في العالم بغرض استكشاف العوامل التي تساهم في قوتها واستقرارها، إذ تم اختيار هذه العملات بناء على مجموعة متنوعة من العوامل من ضمنها سعر صرف كل عملة مقابل الدولار الأميركي، واستقرارها بمرور الوقت، ودورها كعملات احتياطية للتجارة الدولية، ومن خلال دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تساهم في قوة هذه العملات، يمكننا اكتساب فهم أفضل لأقوى الاقتصادات في العالم وتأثيرها على السوق العالمية، وجاءت أقوى العملات في العالم على النحو التالي:



1 - الدينار الكويتي: يتمتع بأعلى قيمة نقدية في العالم، فيما تعتبر الكويت واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، مما ساعد البلاد في الحفاظ على معدل مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، كما يرتبط الدينار بسلة عملات، مما يساعد على استقرار قيمته، ويلاقي قبولا على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعله خيارا شائعا للمستثمرين والمتداولين.



2 - الدينار البحريني: يعتبر ثاني أقوى عملة في العالم، وتعتبر البحرين أيضا منتجا رئيسيا للنفط، مما ساعد في دعم اقتصادها، ويعد الدينار البحريني مرتبطا بالدولار الأميركي، مما يساعد في الحفاظ على استقراره، وهذه العملة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمتداولين.



3 - الريال العماني: هو ثالث أقوى عملة في العالم فضلا عن ان عمان أيضا منتج رئيسي للنفط، مما ساعد في دعم اقتصادها، ويرتبط الريال العماني بالدولار الأميركي، مما يساعد في الحفاظ على استقراره، والعملة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمتداولين.



4 - الدينار الأردني: رابع أقوى عملة في العالم، ويمتلك الأردن اقتصادا متنوعا نسبيا، مع مستويات عالية من صادرات الفوسفات والمنتجات الكيماوية، ويرتبط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، مما يساعد في الحفاظ على استقراره، العملة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمتداولين.



5 - الجنيه الإسترليني هو خامس أقوى عملة في العالم، وتمتلك المملكة المتحدة أحد أكبر الاقتصادات في العالم، ويعتبر الجنيه الإسترليني من أقدم العملات وأكثرها تاريخية، ويلاقي قبولا على نطاق واسع في الأسواق الدولية وهو عملة احتياطية للعديد من البلدان، ولكن مع ذلك فقد أدت حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف العملة في السنوات الأخيرة.



6 - دولار جزر كايمان: هو سادس أقوى عملة في العالم، نظرا لان هذه الجزر تعد من أكبر المراكز المالية الخارجية في العالم، وتتميز بصناعة مالية عالية التطور، ويذكر ان دولار جزر كايمان مرتبط بنظيره الأميركي، مما يساعد في الحفاظ على استقراره، وهذه العملة مقبولة على نطاق واسع في الأسواق الدولية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمتداولين.



7 - اليورو: هو سابع أقوى عملة في العالم باعتباره العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهو أحد أكبر الاقتصادات في العالم، واليورو مقبول على نطاق واسع في الأسواق الدولية وهو عملة احتياطية للعديد من البلدان، ومع ذلك، فقد واجهت منطقة اليورو تحديات اقتصادية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أزمة الديون السيادية.



8 - الفرنك السويسري هو العملة الرسمية لسويسرا التي تعتبر من أغنى الاقتصادات وأكثرها استقرارا في العالم، وتشتهر سويسرا بصادراتها عالية الجودة.



9 - الدولار الأميركي: هو العملة الرسمية للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم كما انه أيضا العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، مما يعني أن العديد من البنوك المركزية في العالم تحتفظ بكميات كبيرة منه. ويستمد الدولار الأميركي قوته واستقراره من قوة الاقتصاد الأميركي ومكانته كقوة عظمى عالمية، ويستخدم الدولار على نطاق واسع في التجارة والتمويل الدوليين، وغالبا ما يكون العملة المفضلة للمعاملات بين البلدان.



10 - الدولار الأسترالي: هو العملة الرسمية لأستراليا التي تمثل واحدا من أكبر الاقتصادات في العالم، وتعتبر أستراليا مصدرا رئيسيا للموارد الطبيعية كالفحم وخام الحديد والذهب، والتي ساعدت في دعم قيمة الدولار الأسترالي.



وختم الموقع تحليله بالقول ان قوة واستقرار العملة تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك قوة الاقتصاد الأساسي، واستقرار الحكومة والبنك المركزي، ومستوى التجارة والاستثمار الدوليين، وتمثل أقوى 10 عملات في العالم مزيجا متنوعا من الاقتصادات والمناطق، لكنها تشترك جميعا في سمة مشتركة منها انها تمثل جميعها مخازن ذات قيمة مستقرة وموثوق بها، وفي ظل استمرار تطور الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن تظل هذه العملات في طليعة التجارة والتمويل الدوليين، مما يوفر أساسا متينا للشركات والأفراد على حد سواء.