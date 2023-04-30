لؤي مقامس: نحث على اتخاذ الاحتياطات عند استخدام البطاقات لحمايتها من الاختراق



للعام الثالث على التوالي، يعزز البنك الأهلي الكويتي جهوده لرفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال المالي ضمن مشاركته المستمرة في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية والتي تواصل فعالياتها بهدف تعزيز الثقافة والشمول المالي بين جميع أوساط المجتمع.



يأتي ذلك في ضوء الإقبال الكبير على حلول الدفع الرقمية والزيادة في استخدام البطاقات المصرفية عند إجراء عمليات الدفع إلكترونيا أو في المتاجر، إذ أكد البنك الأهلي الكويتي أهمية حماية بيانات العملاء وتوعيتهم بأبرز طرق مواجهة عمليات القرصنة والاحتيال الإلكتروني.



وتعليقا على ذلك، قال لؤي مقامس الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت: يحافظ البنك على سرية معلومات عملائه وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، ونحث الجميع على اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام بطاقاتهم المصرفية لحمايتها من الاختراق، خصوصا في ظل الاستخدام الكبير للتطبيقات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في إجراء عمليات الدفع بأنواعها، مع الحرص على تجنب الدخول على أي روابط مجهولة، بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع على رسالة رمز الـ OTP والتأكد من قيمة العملية واسم الجهة المستفيدة قبل إدخال الرمز واستكمال عملية الشراء.



وأضاف: اختيار أرقام سرية قوية للأجهزة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الانترنت أو الهاتف وعدم مشاركة الأرقام مع الآخرين وتغييرها بشكل دوري لا شك يسهم بشكل فعال في تفادي الوقوع بعمليات القرصنة.



وشجع مقامس العملاء على الاستفادة من المزايا المضاعفة عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية داخل الكويت وخارجها مثل المطارات وصالات الانتظار والاستفادة من الخصومات وغيرها. ودعا العملاء للاستفسار عن الرسوم الإضافية لاستخدام بطاقاتهم خارج الكويت فضلا عن إعلام البنك عن أي خطط للسفر لتفادي إيقاف بطاقاتهم في حال إجراء أي معاملات مصرفية عليها خلال الرحلة، ودعا العملاء أيضا إلى الابتعاد عن استخدام أجهزة السحب الآلي غير الآمنة في أماكن تواجدهم بالخارج.



وتابع: في حال وقوع عملية احتيال أو عند الاشتباه بأي عملية احتيال يجب على العميل الاتصال بخدمة «أهلا أهلي» التابعة للبنك الأهلي الكويتي على الرقم: 1899899 للتأكد من العمليات المشتبه فيها واتخاذ الإجراءات لإلغاء البطاقة وحماية حساباته الشخصية في حال التأكد من وقوع عملية الاحتيال.



ويواصل البنك الأهلي الكويتي دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي تشمل العديد من المواضيع بما فيها التعريف بحقوق وواجبات العملاء في البنوك وآلية تقديم الشكاوى وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات الاستثمار والادخار والقروض وغيرها.