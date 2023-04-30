

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، حيث نمت الإيرادات بنسبة 24%، وارتفعت حركة المسافرين في مبنى الركاب «T4» بنسبة 52%، ونما عدد الرحلات بنسبة 40%، كذلك حققت الشركة التزاما بانضباط مواعيد إقلاع الرحلات بنسبة 84%.



وأضافت الشركة في بيان صحافي، ان الساعات التشغيلية لحركة الطائرات ارتفعت بنسبة 44%، وأخيرا زادت ساعات استخدام الطائرات بنسبة 63% وتقديرا لأعضاء نادي الواحة، قامت الشركة بزيادة عدد المقاعد المتاحة لهم بنسبة 50%، مما أدى إلى إصدار 72% من الأميال المستبدلة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: «مما لا شك فيه فإن الطائر الأزرق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة فيما يخص تطوير الجانب التشغيلي والتحول الإلكتروني في كل الدوائر، الأمر الذي يعكس ما تقدمه «الكويتية» من خدمات متميزة واستثنائية لركابها الكرام حققت مستويات جديدة من التميز».



وأضاف الدخان: «حققت «الكويتية» إنجازات عديدة منذ بداية عام 2023، وقامت بطرح حلول وخدمات متنوعة ومتميزة، ومن ضمن إنجازات الخطوط الجوية الكويتية هو إطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر المنزلية (HOME CHECK-IN SERVICES) لركاب الدرجتين الرويال والأولى».



كما أطلقت الشركة خدمة التوصيل المجاني (الليموزين) من وإلى مبنى الركاب «T4» لركاب الدرجات المتميزة (الرويال والأولى والأعمال)، وخدمة التسجيل الدخول الإلكترونية «E-BOARDING PASS»، وخاصية «JUST UPGRADE» لترقية درجة السفر عبر المزايدة، تحديث وطرح قوائم طعام جديدة على متن الطائرات.



واختتم الدخان حديثه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية نحو بذل كل الجهود لتوفير خدمات مريحة ومرفهة لعملائها الكرام منذ دخولهم مبنى الركاب رقم 4 مرورا بإنهاء إجراءات السفر وتسجيل الدخول وصولا إلى صعودهم على متن الطائرة والاستمتاع بتجربتهم أثناء الرحلة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي: «في بداية الربع الأول من 2023 قامت «الكويتية» بإطلاق إطلالتها الجديدة وهي تغيير وتحديث أزياء أطقم الرحلات بالكامل مع تصميم عصري وحديث بأيدي أفضل المصممين العالميين بالتعاون مع شركة التصميم الإيطالية العالمية ETTORE BILOTTA كما أعلنت الشركة عن إطلاق درجات جديدة بتصاميم مختلفة على طائرات ايرباص A330NEO سترى النور في منتصف العام 2024 والتي ستتمتع بمميزات مريحة وترفيهية أكثر بما يليق بركاب ناقلنا الوطني».