هادي العنزي



أشاد وفد اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة عضو مجلس الإدارة فاطمة حيات، وعضوية نجاة الصايغ بالتحضيرات النهائية للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الـ19، والمقرر إقامتها في مدينة هانغزو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2023 والمؤجلة من 10 إلى 25 سبتمبر 2022 بسبب موجة جديدة لجائحة كورونا.



جاء ذلك في ختام مشاركة الوفد الكويتي بالاجتماع التنسيقي لمديري البعثات الرياضية المشاركة في «الآسياد»، الذي عقد في مدينة هانغزو نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلنت اللجنة المنظمة من جانبها اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن سلامة المشاركين في الدورة التي ستقام على 56 منشأة رياضية مخصصة للألعاب الآسيوية، والألعاب الآسيوية البارالمبية.



وأكدت مدير بعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «هانغزو 2022» فاطمة مسعود حيات أن الوفد الكويتي تفقد المنشآت والملاعب التي ستقام عليها منافسات «الاسياد»، وكذلك القرية الرياضية التي ستكون محل إقامة الوفد الكويتي، وقالت: «سعدنا بالجاهزية العالية للجنة المنظمة، وحرصها على الاهتمام بأدق التفاصيل الفنية المتعلقة بالدورة الآسيوية، واستضافة الوفود الآسيوية.