هادي العنزي



أكد رئيس اتحاد التنس علي مسعود حيات أن مجلس الإدارة الجديد تنتظره مهمة تطوير اللعبة، والأخذ بيد اللاعبين إلى مستويات فنية أفضل في السنوات الـ 4 المقبلة.



جاء ذلك عقب تزكية الجمعية العمومية لاتحاد التنس لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2023-2027، وهم: علي مسعود حيات رئيسا مجلس الإدارة، وعبدالرضا الغريب نائبا للرئيس، وفالح العتيبي أمينا للسر العام، وفؤاد مشاري أمينا للصندوق، وعبدالصمد العريان أمين السر المساعد، وصالح الصرعاوي أمين الصندوق المساعد، ومحمد العازمي عضوا، حيث قال حيات لـ «الأنباء»: «تأثرت الرياضة الكويتية بشكل عام، والتنس تحديدا بجائحة كورونا، وهذا الأمر يتطلب منا مضاعفة العمل في الفترة المقبلة، ونأمل أن نكون عند حسن الظن، وعلى قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا من الجمعية العمومية، ونأخذ بيد التنس الكويتي إلى أفضل المراكز إقليميا وقاريا».



وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيضع خطة لتطوير اللعبة في اجتماعه الأول المقبل، مضيفا: «سنعمل وفق نهج واضح ومدروس، وخطة متكاملة تشمل مرحلتين الأولى قصيرة المدى، والثانية طويلة المدى، بحيث تعالج كل السلبيات، وتسهم في تطوير اللاعبين وذلك بالتعاون مع شركة التمدين واكاديمية رافائيل نادال، اللتين تحرصان دائما على دعم أنشطة الاتحاد المختلفة، لكل ما من شأنه تطوير التنس الكويتي».



ثقة غالية



من جانبه، أشاد فؤاد مشاري بنتائج اجتماع الجمعية العمومية، وقال لـ «الأنباء»: «التزكية تمت بسلاسة تامة، ووفق الإجراءات الديموقراطية المعتادة، وبحضور جميع الأعضاء، وهذه الثقة محل تقدير كبير لدينا، وسنعمل جاهدين على أن نكون على قدر المسؤولية، وسيحرص مجلس الإدارة على تطوير اللعبة، وإجراء العديد من التغييرات بما يضمن مستقبلا أفضل للجميع».



وأشار إلى أن المسابقات المحلية ستنطلق في يونيو المقبل بجوائز مالية تقدر بـ 50 ألف دينار وهى تعد الأضخم في تاريخ اللعبة، وسيكون لها دافعا معنويا لكي تستعيد اللعبة مكانتها في ظل غياب الإنجازات وتراجع ترتيب الكويت وتصنيفها.



عهد جديد



من جهته، أكد أمين السر المساعد ورئيس جلسة الجمعية العمومية لاتحاد التنس عبدالصمد العريان اعتماد التقريرين الإداري والمالي للاتحاد، مشيدا بالتعاون الكبير من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية. وقال لـ «الأنباء»: «شكرا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد التنس، ونعاهدهم على بداية عهد جديد للتنس الكويتي برئاسة علي حيات واخوانه أعضاء مجلس الإدارة».