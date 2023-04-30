عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الروماني ايلي ستان بعد الفوز على الفحيحيل 2-1 أول من امس ضمن الجولة السادسة من القسم الثالث والحاسم بدوري زين الممتاز، أن العودة في المباراة في آخر 15 دقيقة أمر يحسب للبرتقالي الذي حافظ على تركيزه حتى نهاية المباراة، مؤكدا أن اللاعبين نجحوا في تحقيق الأهم بعد أن دخلوا المباراة متأثرين بالخسارة أمام الكويت في الجولة الماضية، بالإضافة إلى أن فوز السالمية على الكويت قبل انطلاق المباراة مثل عامل ضغط إضافيا على اللاعبين.



وأشاد ستان بالمجهود الكبير الذي قدمه جميع اللاعبين طوال شوطي المباراة والبدلاء الذين نجحوا في صناعة الفارق بعد تسجيل عقيل الهزيم الهدفين، مشيرا إلى أن «الفوز جاء بتوقيت مهم، ولن نتحدث كثيرا عن صراع الدوري حاليا لأن تركيزنا منصب تماما على مواجهة العربي في نصف نهائي كأس الأمير الأربعاء المقبل».