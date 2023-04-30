تظاهر آلاف بينهم الكثير من اللاجئين غير الشرعيين في باريس وعدد من المدن الفرنسية الاخرى احتجاجا على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة وعملية طرد المهاجرين من جزيرة «مايوت» في المحيط الهندي.



وسار المتظاهرون في العاصمة باريس خلف لافتة كتب عليها: «لا لقانون دارمانان. ضد القمع والسجن والترحيل» في إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان.



وأكد احد المتظاهرين ويدعى ابو بكر (31 عاما) القادم من مالي ولا يحمل وثائق لوكالة فرانس برس أن قانون الهجرة الذي ارجأته الحكومة حتى الخريف «قانون عنصري يهدف إلى تجريم الأجانب» وسيقود إلى «مزيد من عمليات الترحيل».



وأضاف الرجل الذي يسعى منذ 17 شهرا مع رفاق له للحصول على وثائق رسمية تسمح له بالإقامة والعمل في فرنسا «المشكلة ليست الهجرة، بل الاستغلال وارباب العمل المارقون».



واحتج المتظاهرون أيضا على عملية «وامبوشو» التي تقدم بها الوزير دارمانان لطرد مهاجرين أغلبهم من جزر القمر من جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.



وأكدت نائبة رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان والعضو السابق في البرلمان الأوروبي ماري ـ كريستين فيرجيا أن «الطريقة التي تتم بها معاملة سكان جزر القمر غير الموثقين لا تليق بفرنسا».



وفي مرسيليا، تظاهر نحو 300 شخص، واعتبر سعيد محمدي وهو مسؤول مدني من جزر القمر أن «قانون دارمانان والعملية في مايوت مترابطان».



وفي مدينة رين شمال غربي فرنسا، تظاهر أكثر من 1500 شخص مرددين «تسقط دولة البوليس».



وقال ثيودور سوبيزي (32 عاما) لفرانس برس «جئت للتضامن مع جزر القمر وللاحتجاج على الإجراءات الوحشية التي تقوم بها فرنسا في مايوت. الأمر عنيف للغاية وهناك طرق أخرى للتعامل مع ذلك».