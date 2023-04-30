

أكدت وزارة الإعلام استعدادها الكامل بجميع قطاعاتها المعنية لانطلاق معرض الكتاب الإسلامي الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي في دورته الجديدة الـ45 والذي ينطلق غدا الاحد تحت شعار «القراءة حياة».



وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحافي أن المعرض الذي تنظمه جمعية الاصلاح الاجتماعي يحظى بمتابعة حثيثة من قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بالوزارة.



وقالت مراد: إن 49 دار نشر تشارك في المعرض من ضمنها 19 من الكويت و30 من خارجها، اضافة الى مشاركة 12 جهة حكومية حيث سيتم عرض 7301 عنوان.



وأكدت مراد أن الوزارة توفر كافة أنواع الدعم من خلال قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات الذي لا يدخر جهدا في توفير الإمكانات والظروف التي تضمن نجاح إقامة المعرض الذي سيستمر حتى 6 مايو المقبل في القاعة رقم 4 بأرض المعارض في منطقة مشرف وذلك يوميا وعلى فترتين صباحية ومسائية.



وأشارت إلى ان الدعم للمعرض يأتي ضمن قناعة وزارة الإعلام في المساهمة بمثل هذه الفعاليات الثقافية بهدف ترسيخ مبادئ أساسية للاهتمام بالثقافة الإسلامية في وقت بات المعرض عنوانا للكتاب العربي الإسلامي وثمرة تعاون بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام.